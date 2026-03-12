Mỹ sử dụng căn cứ NATO làm trung tâm hậu cần cho chiến dịch nhằm vào Iran

TPO - Romania đã chấp thuận yêu cầu từ Mỹ về việc sử dụng các căn cứ không quân của nước này để tiếp nhiên liệu cho máy bay tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Tờ Romania Journal dẫn lời Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết, Quốc hội nước này đã thông qua đề xuất sau khi được Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania (CSAT) xem xét vào sáng sớm ngày thứ Tư (11/3). Ông nhấn mạnh đây là hoạt động triển khai tạm thời trang thiết bị và lực lượng quân sự Mỹ tại Romania.

Tổng thống Romania cho biết việc cho phép sử dụng căn cứ sẽ hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho máy bay, đồng thời triển khai các thiết bị giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh.

"Việc triển khai sẽ diễn ra trong khuôn khổ quan hệ đối tác Romania - Mỹ", ông Nicusor Dan lưu ý.

Ảnh minh hoạ.

Theo nguồn tin chính thức, Mỹ sẽ được phép sử dụng căn cứ Mihail Kogalniceanu gần thành phố Constanta và căn cứ Campia Turzii ở miền trung Romania trong thời hạn ban đầu 90 ngày. Khoảng 400 binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ được triển khai tại hai căn cứ.

Nằm gần Biển Đen, căn cứ Mihail Kogalniceanu (còn gọi là MK) hiện là nơi có sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại Romania - một quốc gia được xem là vị trí chiến lược ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Sau khi Washington quyết định rút một phần binh sĩ khỏi Romania vào tháng 10/2025, khoảng 1.000 quân nhân Mỹ vẫn tiếp tục đồn trú tại nước này, trong đó khoảng 800 người đóng quân tại căn cứ MK. Quân đội Mỹ đã sử dụng căn cứ này từ năm 1999, bao gồm cả các hoạt động ở Iraq và Afghanistan.