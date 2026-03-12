Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

FBI cảnh báo Iran có thể tấn công California bằng UAV từ ngoài khơi

Quỳnh Như

TPO - FBI cho biết Iran có thể bất ngờ phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào California từ một tàu ngoài khơi bờ biển Mỹ.

Theo ABC News, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo các sở cảnh sát ở California, rằng Iran có thể cân nhắc việc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bất ngờ vào bờ biển phía Tây của Mỹ từ một tàu không xác định ngoài khơi.

“Chúng tôi vừa thu thập được thông tin cho thấy, Iran được cho là đã cân nhắc tiến hành cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái từ một tàu không xác định ngoài khơi bờ biển Mỹ trong trường hợp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran”, ABC News dẫn cảnh báo của FBI cho biết.

Nguồn tin xác nhận, cơ quan này chưa có thêm thông tin về thời điểm, phương thức, mục tiêu cụ thể hoặc các cá nhân liên quan đến kế hoạch tấn công.

21ecfb4c-3613-41e1-a6da-fb6257479f13.jpg
Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo được FBI đưa ra vào cuối tháng 2, ngay trước khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Sau đó, Tehran đã đáp trả bằng nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông.

ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết, thông tin tình báo về kế hoạch tiềm tàng của Iran đã xuất hiện trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công. Tuy nhiên, quan chức này nhận định cuộc xung đột kéo dài 12 ngày gần đây được cho là đã làm suy giảm đáng kể khả năng Iran thực hiện một chiến dịch tấn công như vậy.

Nhà Trắng chưa bình luận về các thông tin trên.

Kể từ khi bắt đầu xung đột, Iran đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công hàng loạt mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực, bao gồm tàu ​​thuyền, đại sứ quán, sân bay, căn cứ quân sự và các cơ sở hạ tầng khác.

Ukraine được cho là đã cử các chuyên gia UAV tới Trung Đông nhằm hỗ trợ một số quốc gia trong khu vực đối phó với mối đe dọa này.

Quỳnh Như
ABC News
