Khách mời đặc biệt trong chương trình 'Đồng hành cùng thanh niên công nhân'

TPO - Tối 12/3, tại Khu công nghiệp Rạch Bắp (phường Tây Nam, TPHCM), Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân”. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên.

Tham gia chương trình có GS.TS Vũ Gia Hiền, chuyên gia tư vấn tâm lý, người bạn của thanh niên công nhân xa quê mỗi đêm trong chương trình tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình trên kênh của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương (nay là TPHCM); chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, người luôn đồng hành, tiếp sức thanh niên công nhân bằng nhiều công trình, hành động thiết thực; ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, người nổi tiếng với các sáng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ngoài ra, còn có lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM; các xã, phường khu vực Bắc TPHCM cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên công nhân.

Tại chương trình, GS.TS Vũ Gia Hiền đã chia sẻ với thanh niên công nhân về ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình "Đồng hành cùng thanh niên công nhân".

GS.TS Vũ Gia Hiền chia sẻ về ý nghĩa cuộc bầu cử với thanh niên công nhân.

“Phải đặt tình cảm và lý trí để chọn ra người đủ tiêu chuẩn nhất, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của chúng ta”- GS.TS Vũ Gia Hiền chia sẻ về tầm quan trọng của việc bầu cử.

Trong chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân”, lãnh đạo T.Ư Đoàn đã trao tặng công trình “Sân chơi cho thiếu nhi” và “Tủ sách cho thiếu nhi” tại xã Tây Nam.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho thanh niên công nhân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và GS.TS Vũ Gia Hiền.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh.

Thanh niên công nhân tham gia trò chơi nhận thưởng tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TPHCM và đơn vị đồng hành chương trình tặng quà cho thanh niên công nhân.