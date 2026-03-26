Đoàn trường THPT chuyên Lương Văn Tụy giành giải nhất Liên hoan Vũ điệu trẻ Ninh Bình 2026

TPO - Trong đêm chung kết “Liên hoan Vũ điệu trẻ tỉnh Ninh Bình” năm 2026, bước nhảy “Vang bóng và tương lai” của Đoàn trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa phối hợp Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình tổ chức vòng chung kết Liên hoan “Vũ điệu tuổi trẻ” chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Dự chương trình có bà Phạm Thị Bích Thảo - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Ninh Bình; ông Trần Đăng An – Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; các anh, chị thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, Liên hoan “Vũ điệu tuổi trẻ” năm 2026 ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 77 đội tuyển đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và THPT trên toàn tỉnh. Sau vòng sơ loại và chung khảo, 13 đội xuất sắc nhất đã hội tụ tranh tài trong vòng chung kết.

Theo chị Phương, mỗi bước nhảy là một nhịp đập của đam mê, mỗi tiết mục là một câu chuyện của khát vọng, mỗi phần trình diễn là một minh chứng sinh động cho một thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh, dám thể hiện mình và sẵn sàng đóng góp cho quê hương, đất nước.

"Liên hoan Vũ điệu tuổi trẻ không chỉ là nơi tranh tài mà còn là không gian kết nối, lan tỏa những giá trị tích cực, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đam mê và trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mới", chị Phương nói.

Các đội thi mang đến chung kết liên hoan những tiết mục được đầu tư

Vòng chung kết của Liên hoan Vũ điệu tuổi trẻ chính là thành quả của quá trình luyện tập đầy công phu, tâm huyết, trách nhiệm và miệt mài của 13 đội thi, với sự tham gia của gần 600 bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình.

Tranh tài trong đêm chung kết, các đội có tối đa 7 phút để mang đến những bước nhảy hiện đại giàu tính nghệ thuật, tính sáng tạo và khả năng nhân rộng. Mỗi tiết mục được đánh giá theo thang điểm 100.

Kết quả, giải Nhất Liên hoan “Vũ điệu tuổi trẻ” năm 2026 thuộc về Đoàn trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (phường Hoa Lư) với tiết mục “Vang bóng và tương lai”.

Giải Nhì thuộc về 2 đội thi của Đoàn trường THPT Giao Thủy B và Đoàn trường THPT Ngô Quyền.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi trường Lương Văn Tuỵ