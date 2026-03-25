Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp

report Chủ động kiến tạo đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Đánh giá về giải thưởng năm nay, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cho biết:

Những tiêu chí theo quy chế giải thưởng năm nay thì chúng tôi tập trung và ưu tiên cho những tiêu chí mà gắn liền với cái tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cũng như một số những chủ trương lớn mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới sẽ triển khai.

Đó là các lĩnh vực trong đột phá chiến lược, tôn vinh các bạn trẻ dám dấn thân và đạt những thành tựu trong trí tuệ nhân tạo này, trong công nghệ bán dẫn, vật liệu xanh, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vươn tầm khu vực và thế giới.

Đó là đề cao giá trị đóng góp thực tiễn và tác động xã hội, không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân hay đạt được, mà chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến những sáng kiến, công trình, sản phẩm có khả năng ứng dụng, tạo ra giá trị mới, giải quyết các vấn đề của xã hội, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đó còn là đề cao cái phẩm chất bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay phải là những người truyền cảm hứng, có uy tín trong cộng đồng. Điều đó góp phần định hướng lối sống đẹp và khát vọng cống hiến cho thanh niên Việt Nam.

Tôi cho rằng những giá trị cốt lõi mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đó là lòng yêu nước, là lý tưởng cách mạng, là tinh thần dấn thân, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc và nhân dân. Đến hôm nay những giá trị đó như là nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục xây dựng và phát huy những cái giá trị đó, tiếp tục xác định đó là giá trị cốt lõi đối với mỗi người trẻ. Nếu trước đây tinh thần xung kích được thể hiện chủ yếu trên các mặt chiến đấu, lao động sản xuất phục vụ chiến đấu, thì ngày hôm nay tinh thần ấy đang thể hiện mạnh mẽ trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đó cũng là những vấn đề lớn mà Đảng của chúng ta đang xác định và đó cũng chính là trách nhiệm của người trẻ trong cái giai đoạn hiện nay.

Tôi cho rằng chính sự kết hợp hài hòa giữa giá trị bền vững và tư duy đổi mới đã tạo nên một diện mạo rất đặc trưng của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đấy là vững về lý tưởng, giỏi về tri thức, nhanh về công nghệ, rộng về tầm nhìn và chủ động về trách nhiệm xã hội. Đó chính là tinh thần của áo xanh gọi tương lai. Thanh niên ngày nay không thụ động chờ đợi mà đang dùng bản lĩnh, trí tuệ và công nghệ để chủ động kiến tạo, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

19 đề cử hôm nay chính là những hạt giống đỏ, những đại sứ mang ngọn lửa ấy truyền đi xa hơn.

Tôi cho rằng sự kế thừa, sự giao thoa những giá trị này củng cố cho chúng ta một niềm tin mãnh liệt rằng, khi người trẻ mang trong mình những giá trị tự hào của lịch sử và nắm chắc trong tay công cụ của kỷ nguyên số thì không có một giới hạn nào, không có một bài toán toàn cầu nào mà chúng ta không chinh phục được.