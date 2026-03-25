Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, và Quản lý hành chính Nhà nước.
Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Một trong những điểm nhấn nổi bật là chất lượng hồ sơ năm 2025 rất tốt. Nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp của mình lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Hội đồng Giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.
“Áo xanh gọi tương lai” - ca khúc do ca sĩ Hòa Minzy và Tuấn Ngọc biểu diễn đã khép lại Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của 19 gương mặt tiêu biểu và triển vọng năm 2025. Họ là những đại sứ đồng hành cùng hàng triệu thanh niên Việt Nam mang theo sức mạnh của trí tuệ, lòng quả cảm và tình yêu Tổ quốc.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu rõ: Dân tộc Việt Nam có truyền thống coi trọng hiền tài, khẳng định hiền tài là nguyên khí quốc gia. Lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng minh những con người ưu tú của đất nước với trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước sâu sắc luôn là nguồn lực đặc biệt quan trọng, có cống hiến lớn, góp phần làm nên sức mạnh và tầm vóc Việt Nam.
Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu, với hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là tài năng trẻ càng trở nên cấp thiết và mang ý nghĩa chiến lược.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài là nhiệm vụ chiến lược, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Ông Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, đánh giá cao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam do Trung ương Đoàn định kỳ tổ chức hàng năm trong gần 3 thập kỷ, đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam.
Giải thưởng không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng, kết nối và lan tỏa các tài năng trẻ trên mọi lĩnh vực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến trong thanh thiếu niên cả nước. Các gương mặt trẻ tài năng được tuyên dương trong thời gian qua đã phát huy, phấn đấu, trưởng thành và có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.
“Năm 2025, từ 145 hồ sơ đề cử, Hội đồng xét giải đã lựa chọn và tuyên dương trao giải cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Đây thực sự là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam”, ông Nghị nói.
Tiếp nối chương trình, ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng vũ đoàn mang đến ca khúc gợi niềm tự hào dân tôc - Made in Vietnam.
Nhớ về rạng sáng 1/8/2025, giữa mưa lớn và những tiếng nổ dội từ núi, anh Mùa A Thi (bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) nhận ra dấu hiệu bất thường của trận lũ quét, sạt lở có thể xảy ra.
Không điện, không đèn pin, anh chạy bộ hơn 1km trong đêm, gõ cửa từng nhà, hô hoán bà con thức dậy. Nhận định khu vực gần khe suối và sườn dốc đặc biệt nguy hiểm, anh nhanh chóng gọi điện yêu cầu các hộ dân di dời khẩn cấp, đồng thời cùng bí thư chi bộ và lực lượng dân quân trực tiếp đến hiện trường tổ chức sơ tán.
Trong mưa gió dữ dội, người bế con nhỏ, người dìu người già, tất cả lần lượt di chuyển lên khu vực cao hơn. Với những trường hợp không chịu rời đi, anh kiên quyết huy động thanh niên trong bản thay nhau cõng các cụ đến nơi an toàn.
Nhờ sự cảnh báo kịp thời và quyết đoán, 21 hộ dân với hơn 90 người đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc. Điều khiến anh day dứt nhất là không thể cứu được hai em nhỏ ở ngôi nhà đầu tiên trong vùng sạt lở.
Niềm vui khi cuộc sống bản làng dần ổn định trở lại được bà con gửi gắm qua đoạn phóng sự và dành lời cảm ơn trân trọng đến anh Mùa A Thi.
Đánh giá về giải thưởng năm nay, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cho biết:
Những tiêu chí theo quy chế giải thưởng năm nay thì chúng tôi tập trung và ưu tiên cho những tiêu chí mà gắn liền với cái tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cũng như một số những chủ trương lớn mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới sẽ triển khai.
Đó là các lĩnh vực trong đột phá chiến lược, tôn vinh các bạn trẻ dám dấn thân và đạt những thành tựu trong trí tuệ nhân tạo này, trong công nghệ bán dẫn, vật liệu xanh, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vươn tầm khu vực và thế giới.
Đó là đề cao giá trị đóng góp thực tiễn và tác động xã hội, không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân hay đạt được, mà chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến những sáng kiến, công trình, sản phẩm có khả năng ứng dụng, tạo ra giá trị mới, giải quyết các vấn đề của xã hội, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Đó còn là đề cao cái phẩm chất bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay phải là những người truyền cảm hứng, có uy tín trong cộng đồng. Điều đó góp phần định hướng lối sống đẹp và khát vọng cống hiến cho thanh niên Việt Nam.
Tôi cho rằng những giá trị cốt lõi mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đó là lòng yêu nước, là lý tưởng cách mạng, là tinh thần dấn thân, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc và nhân dân. Đến hôm nay những giá trị đó như là nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục xây dựng và phát huy những cái giá trị đó, tiếp tục xác định đó là giá trị cốt lõi đối với mỗi người trẻ. Nếu trước đây tinh thần xung kích được thể hiện chủ yếu trên các mặt chiến đấu, lao động sản xuất phục vụ chiến đấu, thì ngày hôm nay tinh thần ấy đang thể hiện mạnh mẽ trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đó cũng là những vấn đề lớn mà Đảng của chúng ta đang xác định và đó cũng chính là trách nhiệm của người trẻ trong cái giai đoạn hiện nay.
Tôi cho rằng chính sự kết hợp hài hòa giữa giá trị bền vững và tư duy đổi mới đã tạo nên một diện mạo rất đặc trưng của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đấy là vững về lý tưởng, giỏi về tri thức, nhanh về công nghệ, rộng về tầm nhìn và chủ động về trách nhiệm xã hội. Đó chính là tinh thần của áo xanh gọi tương lai. Thanh niên ngày nay không thụ động chờ đợi mà đang dùng bản lĩnh, trí tuệ và công nghệ để chủ động kiến tạo, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
19 đề cử hôm nay chính là những hạt giống đỏ, những đại sứ mang ngọn lửa ấy truyền đi xa hơn.
Tôi cho rằng sự kế thừa, sự giao thoa những giá trị này củng cố cho chúng ta một niềm tin mãnh liệt rằng, khi người trẻ mang trong mình những giá trị tự hào của lịch sử và nắm chắc trong tay công cụ của kỷ nguyên số thì không có một giới hạn nào, không có một bài toán toàn cầu nào mà chúng ta không chinh phục được.
Tiếp mạch câu chuyện về những "Phù Đổng" thời bình, chia sẻ tại chương trình, Thượng úy Trần Quốc Khánh - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khác với hình dung quen thuộc của nhiều khán giả về những cuộc truy bắt tội phạm đầy kịch tính trên màn ảnh, “chiến trường” của lực lượng cảnh sát điều tra án kinh tế không có tiếng súng, nhưng lại là một mặt trận đặc biệt khắc nghiệt.
Theo Thượng úy Khánh, đây là nơi diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng với những đối tượng phạm tội có trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật, thậm chí nắm chắc công nghệ và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lách luật, che giấu sai phạm, cản trở quá trình điều tra. Vì vậy, cuộc chiến chống tội phạm trong lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường không chỉ đòi hỏi bản lĩnh, sự sắc bén về nghiệp vụ mà còn yêu cầu khả năng phân tích, đấu tranh với những “bộ óc” lọc lõi, tinh vi.
Nói về áp lực lớn nhất trong công việc, Thượng úy Trần Quốc Khánh cho rằng đó là yêu cầu phải nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ trước khi các đối tượng kịp thời tẩu tán, che giấu hoặc hợp thức hóa hành vi vi phạm. Trong những chuyên án như vậy, nỗ lực của một cá nhân là chưa đủ, mà cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng, quyết tâm cao của cả tập thể.
Thượng úy Khánh bày tỏ may mắn khi được công tác trong một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết, luôn làm việc với tinh thần hăng say, trách nhiệm. Chính sự chung sức, đồng lòng của đồng đội đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của các chuyên án, giúp anh và đồng đội vượt qua áp lực, từng bước làm sáng tỏ sự thật.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, các hoạt động trên không gian mạng ngày càng phức tạp, yêu cầu đặt ra với lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế cũng ngày càng lớn hơn. Theo Thượng úy Trần Quốc Khánh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với anh và đồng đội chính là lời thề danh dự của lực lượng Công an nhân dân.
Anh nhấn mạnh, không riêng cá nhân mình mà với bất kỳ chiến sĩ công an nào đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, lời thề ấy luôn được khắc ghi trong tim như một động lực để cống hiến hết mình, kiên định theo đuổi sự thật, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.
Câu chuyện về nhóm nhân vật lĩnh vực an ninh thời đại mới là đại diện của 4 lĩnh vực.
Trong kỷ nguyên hòa bình và hội nhập ngày nay, Tổ quốc vẫn đang gọi tên những "Phù Đổng" của thời đại mới. Kẻ thù của họ không hiện hình rõ rệt.
Đó có thể là những cuộc chiến không tiếng súng, đầy cân não trên không gian mạng để bảo vệ tuyệt mật quốc gia như cách Đại úy an ninh quân đội Đoàn Văn Chí đang từng giây, từng phút bám trụ. Hay đó là những cuộc chiến giành giật lại sinh mạng nhân dân từ tay mẹ thiên nhiên gầm thét. Nơi tuyến đầu Đông Bắc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành và những người lính mang quân hàm xanh không có khái niệm lùi bước. Họ tự hào là người Việt Nam, và họ chọn chứng minh niềm tự hào ấy bằng cách chốt chặt mọi ranh giới của hiểm nguy, giữ đất nước bình yên để cất cánh vươn mình.
Để có được một khoảnh khắc quốc kỳ tung bay, những vận động viên như Nguyễn Thị Hương hay Nguyễn Đình Bắc đã phải đánh đổi bằng hàng ngàn giờ tập luyện vắt kiệt sức lực, những chấn thương giấu kín và kỷ luật thép vươn lên vượt ngưỡng giới hạn của bản thân. Ở đó, họ không thi đấu chỉ cho riêng mình. Mỗi bước chạy, mỗi nhịp chèo là hàng triệu ánh mắt kỳ vọng, là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của người Việt Nam trước mọi đối thủ lớn.
Tinh thần vươn ra biển lớn ấy cũng đang sục sôi trên một mặt trận khác, đó là mặt trận của thanh âm và cái đẹp. Không chọn cách hòa tan vào những trào lưu quốc tế dễ dãi, thế hệ những nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi hay Đức Phúc đang chọn con đường khó hơn đó là trở về với cội nguồn.
Dù là trên đường đua rực lửa hay dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, họ đều có chung một khát vọng dùng sức trẻ để kiến tạo một hệ giá trị mới.
Ngay sau khi thể hiện ca khúc “Khát vọng là người Việt”, Đức Phúc - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 bày tỏ, dù đứng dưới bất kỳ ánh đèn lộng lẫy nào trên thế giới, người trẻ chúng tôi luôn kiêu hãnh mang theo hồn cốt, bản sắc và tiếng nói của Việt Nam vươn xa.
Tiếp nối tinh thần ấy, ca sĩ Phương Mỹ Chi - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 khẳng định, mỗi người trẻ là một đại sứ của quê hương. Chúng tôi nguyện dùng thanh xuân này để khẳng định bản lĩnh, mang niềm kiêu hãnh dân tộc tỏa sáng khắp năm châu.
Anh Phạm Chí Nhu – Giám đốc điều hành Coolmate, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp, xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo thun được gấp vuông vức nguyên vẹn tem mác.
Anh Nhu chia sẻ, Việt Nam là một trong những công xưởng gia công hàng may mặc lớn nhất hành tinh. Suốt nhiều thập kỷ, những đôi tay khéo léo của nười Việt đã cắt may ra hàng triệu sản phẩm cho các thương hiệu trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn giá trị thương hiệu không dành cho chúng ta.
Coolmate ra đời từ trăn trở gỡ bỏ định kiến “gia công giá rẻ”, để khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất và làm nên một thương hiệu.
Đến nay, Coolmate không chỉ là một dự án thử nghiệm, chúng tôi đã phục vụ hàng triệu khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi có một đội ngũ, chúng tôi có quy trình có thể tự chủ từ khâu thiết kế, phát triển sản phẩm, quản lý chuỗi cung ứng, sản xuất và sau cùng đó là câu chuyện về việc làm thương hiệu, bán hàng. Chúng tôi cạnh tranh một cách sòng phẳng với các thương hiệu lớn trên thế giới ngay tại thị trường của Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, chúng tôi bắt đầu bước ra thế giới trên một cái nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới mang tên Amazon. Sau hơn một năm, chúng tôi nhận ra rằng đây là nơi mà người ta không quan tâm rằng bạn đến từ đâu, họ chỉ quan tâm sản phẩm của bạn tốt đến đâu. Và chúng tôi đã trả lời câu hỏi đó bằng tất cả các sản phẩm mà chúng tôi đem tới cho những người dân ở nước Mỹ. Hàng triệu sản phẩm đã được bán ra và nhiều triệu đô la ngoại tệ được mang về cho đất nước.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở bán được bao nhiêu, mà với chúng tôi điều quan trọng hơn đó là các sản phẩm Made in Vietnam đã được coi không chỉ về nơi tạo ra sản phẩm mà còn là một thương hiệu. Đây không chỉ là một chiếc áo, mà nó còn đại diện cho một xu hướng chuyển dịch, chuyển dịch rất lớn tại Việt Nam: Từ gia công sang làm chủ, từ ẩn danh sang có tên và từ làm cho người khác sang làm cho chính mình. Và tôi, và tôi tin chắc rằng nó mới chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho một kỷ nguyên của Việt Nam vươn mình”.
Phạm Chí Nhu khẳng định sự thành công của Coolmate xuất phát từ tinh thần tiên phong, dấn thân, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại làm việc mới, không ngại sai. Bên cạnh đó, việc trao cơ hội, trao quyền cho người trẻ góp phần để doanh nghiệp thành công.
Kỹ sư Nguyễn Chí Đông - Phó phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel, chia sẻ:
“Trong thế giới số, ai nắm giữ dữ liệu, người đó nắm giữ tương lai. Nhưng có một thực tế từng khiến chúng tôi trăn trở: Dù chính mình tạo ra dữ liệu, chúng ta lại phải phụ thuộc vào các nền tảng phân tích từ nước ngoài. Mỗi năm, hàng triệu USD phải chi trả chỉ để ‘thuê’ người khác hiểu người Việt. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn: Vì sao trí tuệ và kỹ sư Việt Nam lại chưa thể làm chủ những công nghệ này?
Chính sự trăn trở ấy buộc chúng tôi bước ra khỏi vùng an toàn, lựa chọn con đường khó nhất: Bắt đầu từ con số không để tự chủ hoàn toàn công nghệ. Và chúng tôi đã làm được. Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP) không chỉ giải bài toán lõi cho tập đoàn, mà còn được triển khai tại 10 thị trường quốc tế.
Những hệ thống như nền tảng số liệu thông minh GenBI không chỉ mang lại hàng trăm tỷ đồng doanh thu, mà quan trọng hơn, khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của người Việt - giúp tiết kiệm hàng triệu USD chi phí mua giải pháp ngoại, riêng với tập đoàn là hơn 9 triệu USD.
Anh muốn chứng minh rằng kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ từng phải phụ thuộc vào nước ngoài. Anh Đông mang theo một lõi vi mạch lưu trữ mã nguồn như một thông điệp gửi ra thế giới: Việt Nam không chỉ là nơi tiêu thụ công nghệ, mà đã sẵn sàng làm chủ và kiến tạo các nền tảng công nghệ lõi.
Kỹ sư Nguyễn Chí Đông cho rằng, điều cốt lõi giúp người Việt tiến xa trong lĩnh vực công nghệ chính là niềm tin vào năng lực tự chủ. Theo anh, để có thể sánh vai với các quốc gia hàng đầu, đội ngũ kỹ sư Việt Nam không chỉ cần chuyên môn mà còn phải kiên cường, bền bỉ theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình.
Bên cạnh đó, sự quan tâm và định hướng sát sao từ các cấp lãnh đạo cũng đóng vai trò như lực đẩy quan trọng, giúp các dự án công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn cho xã hội và đạt được những kết quả như hiện nay.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, CEO Phạm Chí Nhu nhấn mạnh tinh thần dấn thân là điểm nổi bật của người trẻ Việt Nam khi bước ra thế giới. Anh cho rằng chính sự sẵn sàng đối mặt với khó khăn, không ngại thử thách đã giúp người trẻ thích nghi và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Doanh nghiệp vì thế cần đóng vai trò trao cơ hội, tạo điều kiện và trang bị năng lực để đội ngũ này có thể triển khai các dự án thành công, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.
Phóng sự “Nét bút thanh xuân” trên bản đồ hội nhập đã ghi lại hành trình kiến tạo tương lai của những gương mặt trẻ được bắt đầu từ những nét bút miệt mài trên trang giấy trắng.
Và khi những ngòi bút ấy trưởng thành, bước ra khỏi ghế nhà trường, chúng hóa thành những bản vẽ kỹ thuật phức tạp, những dòng mã code tiên phong, và những chiến lược định hình thương hiệu, vươn mình ra biển lớn.
Đó là Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn với vị trí top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới hay TS. Đặng Thị Lệ Hằng ghi dấu ấn với những bằng độc quyền sáng chế có sức ảnh hưởng trong giới học thuật quốc tế và đang trong quá trình áp dụng lên thực tiễn.
Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 khai màn bằng giai điệu “Lên đàng” khơi dậy mạch nguồn sức mạnh, giục giã lớp lớp thanh niên Việt Nam một thời chưa xa, gác lại thanh xuân, xông pha nơi hòn tên mũi đạn để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Đất nước hòa bình và bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình dân tộc, tuổi trẻ ngày nay “đáp lời sông núi” bằng khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức; bản lĩnh bứt phá trên thương trường; sự dấn thân nơi tuyến đầu biên giới hải đảo; là niềm tự hào mang trí tuệ, bản sắc Việt Nam tự tin bước ra thế giới.
Dự chương trình có:
- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
- Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
- Trung tướng Đặng Hồng Đức – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
- Thượng tướng Lê Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
- Ông Trần Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
- Vũ Hải Quang – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
- Ông Lê Quyền – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Về phía Trung ương Đoàn có:
- Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
- Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
- Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
- Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng.
Về phía báo Tiền Phong có:
- Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam
- Ông Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị của các cá nhân đạt Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhiều thời kỳ; các đơn vị đồng hành và đông đảo các các bạn đoàn viên, thanh niên..
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những thanh niên có thành tích học tập, nghiên cứu nổi bật, tạo dấu ấn ở các đấu trường học thuật quốc gia và quốc tế.
Anh Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng Phòng giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đã cùng các cộng sự nỗ lực xây dựng các nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, để tạo nên “hạ tầng số” phục vụ hoạt động của Viettel, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.
Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng, sáng nay 25/3, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng đã tham gia nhiều hoạt động như: Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương Tượng đài Liệt sĩ đường Bắc Sơn...
Đặc biệt, dịp này, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 sẽ tham dự chương trình Thủ tướng gặp mặt 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, và 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2026 (dự kiến chiều 26/3).