Hòa Minzy: Âm nhạc dân tộc tạo nên hiện tượng Vpop

TPO - Một loạt ca khúc đậm đà chất Việt, đặc biệt là hiện tượng Bắc Bling đã góp phần đưa Hòa Minzy đến với đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 ở lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật (cùng với Đức Phúc và Phương Mỹ Chi). Nữ ca sĩ dùng từ “rực rỡ” để miêu tả hành trình 2025. Bền bỉ đưa văn hóa dân tộc vào âm nhạc đương đại, Hòa Minzy đang tạo dấu ấn riêng trong Vpop.

Giọng ca Bắc Bling tâm sự: “Tôi thực sự hãnh diện, tự hào và xúc động khi góp mặt trong đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Đây là niềm tự hào mà bất cứ thanh niên Việt Nam nào cũng mong muốn có được. Tôi không phải ngoại lệ”.

Nhìn lại một năm rực rỡ, nữ ca sĩ cảm thấy biết ơn. “Tôi biết ơn vì bà con xóm làng yêu thương, đồng hành để cùng thực hiện những kế hoạch lớn. Tôi biết ơn vì khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nhiệt tình ủng hộ để đưa những sản phẩm âm nhạc của tôi vươn xa hơn, đến những bảng xếp hạng quốc tế”, cô nói.

Và hơn thế là sự biết ơn khi được các cấp, ngành ghi nhận, dành cho nghệ sĩ trẻ cơ hội được thăng hoa và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Hòa Minzy cũng dí dỏm “biết ơn chính mình”, khi bản thân không ngừng cố gắng và sáng tạo.

Người trong nghề nể phục và ghi nhận những nỗ lực của Hòa Minzy. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhận xét: “Hòa Minzy đã lựa chọn con đường khai thác văn hóa dân tộc và kiên trì với lựa chọn ấy nhiều năm. Kết quả không những cho thấy lựa chọn ấy đúng, mà còn chứng tỏ Hòa Minzy rất thông minh và có tư duy nhạy bén trong âm nhạc”.

Chỉ trong vài năm, nữ ca sĩ tung hàng loạt MV đều lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa và lịch sử dân tộc. Năm 2020, MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của cô khuấy động làng nhạc, được lấy cảm hứng từ mối tình của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Không thể cùng nhau suốt kiếp chủ yếu được quay tại cố đô Huế, đặc biệt là Cung An Định, biến nơi này thành điểm check-in hot một dạo.

Sau hơn 3 ngày ra mắt, MV đã vươn lên Top 1 Trending trong nước, cũng có mặt trên tab thịnh hành YouTube của nhiều quốc gia, khẳng định sức hấp dẫn của sử Việt, văn hóa cung đình Việt.

Sau Không thể cùng nhau suốt kiếp, Hòa Minzy bắt tay Masew tung MV Thị Mầu (2023), lấy cảm hứng từ nhân vật trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Thị Mầu giúp khán giả trẻ tới gần hơn với chèo bằng sự kết hợp âm hưởng chèo với nhạc điện tử: “Tự xưng em là Thị Mầu, í là con gái phú ông/Tuổi em chứ còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm”.

Thị Mầu trong MV của Hòa Minzy là người con gái dễ thương, khát khao yêu và được yêu, phá vỡ khuôn khổ, định kiến kìm hãm mưu cầu hạnh phúc, tự do của con người. Sau 4 ngày phát hành, MV Thị Mầu giành Top 1 Trending YouTube và cũng tạo bão trên TikTok.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Sau cơ duyên hợp tác cùng Hòa Minzy trong ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, tôi và Hòa Minzy thường xuyên tương tác nên cảm nhận rất rõ tinh thần làm nghề cũng như con người của cô gái này. Hòa Minzy là một nghệ sĩ có năng lượng rất tích cực - sôi nổi, nhiệt tình và luôn hết mình trong công việc. Tôi ấn tượng với sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị và trách nhiệm của Hòa với từng chi tiết nhỏ của sản phẩm khi đưa đến công chúng”. Anh tiết lộ: “Ở ngoài đời, Hòa là một cô gái sống rất tình cảm, chân thành và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi cũng đặc biệt trân trọng Hòa ở tình yêu quê hương, đất nước rất rõ ràng và mạnh mẽ. Điều đó không chỉ thể hiện qua cách Hòa lựa chọn, thể hiện những ca khúc mang ý nghĩa, mà còn qua thái độ sống tích cực, luôn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc đến khán giả trẻ”. Tác giả Nỗi đau giữa hòa bình “cho điểm”: “Theo góc nhìn của tôi, Hòa Minzy không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một người trẻ có trái tim ấm áp, trách nhiệm với xã hội và luôn nỗ lực mang lại những giá trị tích cực”.

Năm 2024 Hòa Minzy lại tung Kén cá chọn canh. Chưa cần xem MV khán giả đã dành lời khen cho nữ ca sĩ ở sự kiên định trên con đường khai thác vốn quý của dân tộc. Thành ngữ “kén cá chọn canh” đã ăn sâu trong tiềm thức của người Việt được Hòa Minzy dùng để kể câu chuyện về một thiếu nữ đang đứng trước ngưỡng cửa tình yêu. MV cũng đánh dấu cái bắt tay đầu tiên giữa Hòa Minzy và Tuấn Cry, một người con của miền quan họ, đồng hương của Hòa Minzy.

Hơi thở của những làn điệu dân ca trên quê hương quan họ cùng hình ảnh đậm đà phong vị Việt của những mùa trảy hội cầu duyên đã giúp Kén cá chọn canh tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Sẽ là thiếu sót, nếu nhắc đến Hòa Minzy lại quên MV Ăn gì đây từng gây sốt mạng xã hội, quảng bá ẩm thực 3 miền: bánh xèo, phở, bún ngan, chè sương sa, nem lụi…

Từ Ăn gì đây, Thị Mầu, Không thể cùng nhau suốt kiếp… đã tạo đà để Hòa Minzy bùng nổ với Bắc Bling. Đây chính là MV cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop. Với Hòa Minzy, quê hương là điểm tựa trong đời sống và trong âm nhạc. Không chỉ những người con của miền quê quan họ tự hào với Bắc Bling mà đông đảo khán giả trong và ngoài nước đã “bỏ phiếu” cho MV. Cơn sốt du lịch về miền Kinh Bắc mà Bắc Bling thắp lên chứng tỏ điều ấy.

Năm 2025, Hòa Minzy không chỉ tạo nên “cơn sốt” Bắc Bling, cô còn ghi dấu ấn với nhạc phim chính của phim Mưa đỏ - Nỗi đau giữa hòa bình (sáng tác: Nguyễn Văn Chung). Hòa Minzy cũng được NSƯT Đặng Thái Huyền mời đóng vai nhỏ nhưng có điểm nhấn trong phim Mưa đỏ - cô gái báo tin thắng trận của quân ta, tạo vị thế trên bàn đàm phán hòa bình.

Nếu Bắc Bling mời gọi người xem tới miền quan họ với hương đồng gió nội, tình quê đậm đà, lễ hội nô nức… thì Nỗi đau giữa hòa bình lại gieo nốt trầm sâu lắng. Đất nước đã im tiếng súng nhưng nỗi đau của thời bom đạn dễ gì nguôi ngoai? Hòa Minzy đã hát Nỗi đau giữa hòa bình bằng cả trái tim. Nước mắt của ca sĩ thấm vào lời ca: “Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo dân tộc/Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông”.

“Khi Hòa thực hiện các dự án cộng đồng, Hòa nghĩ không có điều gì thôi thúc bản thân lớn lao bằng tinh thần yêu nước, yêu đồng bào”.

Không ngạc nhiên khi nhạc phẩm này nằm trong danh sách những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua. PGS.TS Nguyễn Văn Cương cho rằng, Nỗi đau giữa hòa bình qua giọng ca Hòa Minzy sẽ vượt qua thử thách khắc nghiệt của thời gian.

Hòa Minzy bật mí, một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong năm 2025 của cô chính là những giây phút được cùng anh chị em nghệ sĩ góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước - lễ A80 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Nghệ sĩ đích thực cùng chung nhịp thở của dân tộc, trong những sự kiện trọng đại, trong những biến cố của thiên tai, của đời sống, luôn có ý thức làm đẹp cho đời, gửi tới khán giả những thông điệp tích cực. Bằng âm nhạc, Hòa Minzy góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, yêu văn hóa, yêu những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 mà Hòa Minzy vinh dự nhận được là “phần thưởng” cho một hành trình dài, kiên định của cô trong hoạt động nghệ thuật, hoạt động xã hội.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức chia sẻ: “Điều khiến tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác khâm phục Hòa Minzy nhất là cách đối nhân xử thế của cô ấy rất vẹn toàn. Cô ấy xứng đáng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”.

“Đối nhân xử thế” mà cha đẻ Một vòng Việt Nam nhắc đến không chỉ là cư xử với đồng nghiệp, với gia đình, cần hiểu rộng hơn, là tình cảm với đồng bào, với đất nước.

Năm 2025, thiên tai khốc liệt đổ xuống, gây nên những thiệt hại to lớn, đau xót trên đất nước ta. Rất nhiều nghệ sĩ Việt đã chung tay khắc phục hậu quả bão lũ. Trong số ấy, không thể không nhắc đến Hòa Minzy. Cô tích cực với hoạt động thiện nguyện và các dự án cộng đồng bởi tình yêu đất nước, tình yêu đồng bào, chảy sẵn trong huyết mạch.

“Ngay từ thời cắp sách đến trường, học sinh Việt Nam đã thấm 5 điều Bác Hồ dạy, điều đầu tiên chính là Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Không chỉ là người Việt Nam, tôi còn là một người mẹ. Khi nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn như hình ảnh những bà mẹ đơn thân vất vả chăm sóc con cái, những đứa trẻ sinh ra với trái tim không lành lặn nhưng lại không có điều kiện chữa trị, hay những đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa cất tiếng khóc chào đời… Tôi cảm thấy đau lòng nên luôn cố gắng hỗ trợ cộng đồng được nhiều nhất có thể”, Hòa Minzy nói.

Tìm thấy những giấc mơ mới để nỗ lực và chinh phục Sau một năm nhiều dấu ấn, Hòa có cảm thấy áp lực phải tiếp tục vượt qua chính mình trong những dự án sắp tới? Năm 2025 với tất cả thành tựu đã đạt được, ban đầu Hòa cũng khá áp lực với việc sẽ phải làm gì tiếp theo, làm thế nào để vượt qua được thành công do chính mình đã tạo ra. Nhưng sau đó Hòa đã tìm thấy những giấc mơ mới mà mình cần chinh phục. Hòa sẽ nỗ lực ở năm 2026 và hy vọng sẽ thực hiện được hết các dự định của bản thân. Nếu nhìn về chặng đường vài năm tới, Hòa Minzy mong muốn được khán giả nhớ đến như một nghệ sĩ như thế nào? Hòa luôn mong mình trong mắt khán giả là một nghệ sĩ của nhân dân và vì cộng đồng. Một người luôn biết ơn khán giả và luôn cố gắng để làm nhiều điều hay cho khán giả của mình. Nếu được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Hòa mong muốn dùng danh hiệu này để lan tỏa thêm những giá trị tích cực nào tới cộng đồng? Nếu đạt được giải thưởng năm nay, Hòa chắc chắn cần có trách nhiệm với bản thân mình hơn để sống và làm việc chỉn chu hơn. Tất cả việc Hòa làm trong nghệ thuật hay cuộc sống sẽ là cách lan tỏa tốt và nhanh nhất tới khán giả. Nhiều khán giả nhận xét Hòa Minzy luôn mang đến năng lượng tích cực và sự gần gũi đặc biệt với công chúng. Theo Hòa, điều quan trọng nhất để một nghệ sĩ giữ được sự kết nối bền bỉ với khán giả là gì? Hòa nghĩ điều để duy trì và kết nối với khán giả đó chính là sự chân thành. Qua hành động hay lời nói, khán giả hoàn toàn có thể cảm nhận được tấm lòng của mình. Một lời cảm ơn khán giả, một lời chúc khán giả hay một hành động ủng hộ người dân, nếu không có sự chân thành đều khó lan tỏa giá trị tốt đẹp và nhận về tình yêu thương. Cảm ơn và chúc Hòa Minzy gặt hái nhiều thành công!