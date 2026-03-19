Sôi nổi Ngày hội Trạng Nguyên tại Lào Cai

Ngày 18/3, tại Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức Lễ phát động và thi tại chỗ Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”, Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người” toàn quốc lần thứ 24 và khởi động Chặng đua “Trạng Nguyên School Tour” tỉnh Lào Cai năm học 2025 - 2026.

Lào Cai là điểm dừng chân đầu tiên của hành trình phát động Ngày hội tri thức, thu hút 90 em học sinh khối 6, 7, 8 đến từ 12 trường THCS trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài tri thức trong không khí sôi nổi, hào hứng. Tại sân chơi này, các thí sinh được lựa chọn thử sức ở một trong hai nội dung thi gồm môn Toán hoặc Tổ hợp môn Khoa học xã hội (Ngữ văn – Lịch sử – Địa lí), qua đó thể hiện kiến thức, bản lĩnh và niềm say mê học tập của mình.

Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng Phan Việt Hùng phát biêu tại ngày hội.

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Không chỉ là sân chơi trí tuệ đã được gìn giữ suốt 24 năm, Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi còn là hành trình bền bỉ nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và giáo dục các em về truyền thống tôn sư trọng đạo. Chúng tôi kỳ vọng rằng, mỗi mùa thi sẽ là một lần tiếp thêm động lực để các em tự tin tiến xa hơn trên con đường học vấn".

Ban Tổ chức trao đề thi đã được niêm phong cho đại diện giám thị.

Các sĩ tử nhí hào hứng trước kì thi.

Đặc biệt, Chặng đua “Trạng Nguyên School Tour” năm nay lần đầu tiên được tổ chức với hình thức hoàn toàn mới, mang đến một sân chơi học tập sôi nổi, thú vị và hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa kiến thức, kỹ năng và các hoạt động vận động. Các bạn học sinh ở các khối sẽ cùng đua tài vận động những trò chơi khác nhau. Khối 8 thử sức với trò chơi "Vòng tròn giữ bút", khối 7 là trò chơi "Đoàn tàu tốc độ" và khối 6 là trò chơi "Chiếc đĩa thăng bằng". Sau mỗi lượt chơi, mỗi khối sẽ chọn ra 2 bạn xuất sắc nhất để cùng tham gia vào thử thách cuối cùng mang tên "Sân khấu đồng đội".

Các sĩ tử nhỏ tuổi tập trung cao độ để hoàn thành tốt phần thi của mình.

Ở phần thi “Sân khấu đồng đội”, 6 học sinh đến từ 3 khối lớp sẽ được chia thành 2 đội để cùng vẽ tranh và thuyết trình những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ rừng. Các đội có thể lựa chọn một trong hai chủ đề: Lên án tình trạng chặt phá rừng và kêu gọi chung tay trồng cây gây rừng, hoặc kể câu chuyện về sự hồi sinh kỳ diệu của một khu rừng từng bị tàn phá.

Phần thi "Vòng tròn giữ bút" của học sinh khối 8.

Vòng thi “Sân khấu đồng đội” đã khép lại chặng đua “Trạng Nguyên School Tour”. Nhiều ý tưởng sáng tạo cùng những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ rừng xanh và môi trường sống đã được các đội gửi gắm qua những nét vẽ sinh động và phần thuyết trình đầy tự tin.

Hai đội thi thể hiện phần thuyết trình cùng với tác phẩm của đội mình.

Sau một thời gian làm việc công tâm và nghiêm túc, Ban Giám khảo đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất của Ngày hội. Ban Tổ chức đã trao 6 giải Trạng Nguyên, 7 giải Bảng Nhãn, 12 giải Thám Hoa, các giải Hoàng Giáp cùng 3 giải Trạng Nguyên School Tour. Đặc biệt, 6 em đạt danh hiệu Trạng Nguyên nhỏ tuổi và 3 em đoạt danh hiệu Trạng Nguyên School Tour tại Lễ phát động và thi tại chỗ sẽ được đặc cách tham dự Vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Các sĩ tử đoạt danh hiệu Trạng Nguyên được nhận Giấy khen, phần thưởng và “tấm vé” đặc cách vào vòng Chung kết toàn quốc.

Ba Trạng Nguyên School Tour với phần thi đồng đội xuất sắc.

Bên cạnh đó, Hội thi hôm nay có sự xuất hiện của một sĩ tử nhí xuất sắc khi đồng thời chinh phục hai danh hiệu: Thám hoa và Trạng nguyên School Tour.

Ban Tổ chức đã trao 7 giải Bảng Nhãn cho các bạn thí sinh.

Cùng với đó là 12 giải Thám hoa cho các sĩ tử nhỏ tuổi.

Danh sách 6 Trạng Nguyên nhỏ tuổi tỉnh Lào Cai:

1. Lê Diệp Chi (Lớp 6E, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

2. Đỗ Ngọc Thảo Nhi (Lớp 6A, Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

3. Nguyễn Ngọc Tiến (Lớp 7A, Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

4. Tạ Quang Vinh (Lớp 7K, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

5. Trần Bảo Ngọc (Lớp 8H, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

5. Trần Việt Anh (Lớp 8A, Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Yên Bái, Lào Cai)

Danh sách 3 Trạng Nguyên School Tour tỉnh Lào Cai:

1. Trần Nhật Phong (Lớp 6A, Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

2. Trần Thiên Phong (Lớp 8H, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

3. Vũ Duy Bách (Lớp 7A, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Lễ phát động Ngày hội "Trạng Nguyên nhỏ tuổi", Trạng Nguyên "Nét chữ - Nết người" và Chặng đua "Trạng Nguyên School Tour" tỉnh Lào Cai đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng thầy cô giáo và các em học sinh. Ngày hội không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình đưa sân chơi trí tuệ “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” đến gần hơn với học sinh các địa phương, mà còn góp phần lan tỏa phong trào đọc báo Đội sôi nổi trên khắp mọi miền đất nước.

Trong suốt 67 năm đồng hành cùng hàng triệu người tiêu dùng Việt, Văn phòng phẩm Hồng Hà đã và đang không ngừng nỗ lực đem đến những sản phẩm chất lượng vượt trội và an toàn sức khỏe. 23 năm trở thành nhà tài trợ độc quyền về văn phòng phẩm cho Ngày hội toàn quốc, VPP Hồng Hà và Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng đã tìm kiếm, vinh danh nhiều thế hệ “Trạng nguyên” tài năng. Với sứ mệnh Nâng tầm trí tuệ Việt, VPP Hồng Hà mong muốn là cầu nối lan tỏa tri thức, nâng cao tinh thần học tập, phát triển trí tuệ học sinh Việt Nam; chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.