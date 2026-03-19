Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hủy kết quả nhiều phòng thi VioEdu tại Hà Nội vì gian lận

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Tổ chức cuộc thi VioEdu cho biết, đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm quy chế thi, nhằm tạo sân chơi minh bạch, khách quan cho học sinh.

Sáng 18/3, diễn ra vòng thi cấp khu vực (cấp xã, phường) của cuộc thi VioEdu tại Hà Nội.

Trong khi phần lớn các nhà trường phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để tạo nên một sân chơi minh bạch cho học sinh, thì tại một số phòng thi, Ban Tổ chức đã ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm rất đáng buồn về hành vi gian lận thi.

Cụ thể, giám thị cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; Chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; Giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

Giám thị tại Hà Nội vào khu vực thi, nhắc bài cho thí sinh được camera ghi lại

Với những bằng chứng được thu thập, Ban tổ chức khẳng định điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của các em học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em.

Do đó, tất cả bài thi có dấu hiệu gian lận đã bị hủy bỏ. Theo thông báo, sau khi các ca thi đã kết thúc, công tác rà soát hệ thống video giám sát vẫn sẽ được thực hiện kỹ lưỡng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm còn sót lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mọi thí sinh.

Ban Tổ chức cho biết, các phòng thi được chỉnh camera để tạo góc khuất, gian lận thi

Ban Tổ chức, khẳng định sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành vi vi phạm quy chế nào nhằm bảo vệ tuyệt đối tính công bằng của cuộc thi, tạo sân chơi cho học sinh.

Đấu trường VioEdu là cuộc thi online kiểm tra kiến thức chủ yếu Toán, Tiếng Việt thông qua các trò chơi, miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến 9. Thí sinh có thể đăng ký tài khoản tự do, hoặc sử dụng tài khoản nhà trường cấp để thi đấu.

Mỗi năm, cuộc thi này thu hút khoảng 10 triệu học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, một số địa phương, trường học căn cứ kết quả này để tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt điểm cao.

#thi VioEdu #hủy kết quả thi vì gian lận #gian lận thi #thi trực tuyến #chỉnh camera gian lận thi

