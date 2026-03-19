Hủy kết quả nhiều phòng thi VioEdu tại Hà Nội vì gian lận

TPO - Ban Tổ chức cuộc thi VioEdu cho biết, đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm quy chế thi, nhằm tạo sân chơi minh bạch, khách quan cho học sinh.

Sáng 18/3, diễn ra vòng thi cấp khu vực (cấp xã, phường) của cuộc thi VioEdu tại Hà Nội.

Trong khi phần lớn các nhà trường phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để tạo nên một sân chơi minh bạch cho học sinh, thì tại một số phòng thi, Ban Tổ chức đã ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm rất đáng buồn về hành vi gian lận thi.

Cụ thể, giám thị cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; Chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; Giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

Giám thị tại Hà Nội vào khu vực thi, nhắc bài cho thí sinh được camera ghi lại

Với những bằng chứng được thu thập, Ban tổ chức khẳng định điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của các em học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em.

Do đó, tất cả bài thi có dấu hiệu gian lận đã bị hủy bỏ. Theo thông báo, sau khi các ca thi đã kết thúc, công tác rà soát hệ thống video giám sát vẫn sẽ được thực hiện kỹ lưỡng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm còn sót lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mọi thí sinh.

Ban Tổ chức cho biết, các phòng thi được chỉnh camera để tạo góc khuất, gian lận thi

Ban Tổ chức, khẳng định sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành vi vi phạm quy chế nào nhằm bảo vệ tuyệt đối tính công bằng của cuộc thi, tạo sân chơi cho học sinh.

Đấu trường VioEdu là cuộc thi online kiểm tra kiến thức chủ yếu Toán, Tiếng Việt thông qua các trò chơi, miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến 9. Thí sinh có thể đăng ký tài khoản tự do, hoặc sử dụng tài khoản nhà trường cấp để thi đấu.

Mỗi năm, cuộc thi này thu hút khoảng 10 triệu học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, một số địa phương, trường học căn cứ kết quả này để tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt điểm cao.