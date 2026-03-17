Tin mới nhất về sáp nhập hàng loạt đại học, cao đẳng tại TPHCM

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM đã thống nhất phương án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND TPHCM và các trường trung cấp trong giai đoạn 2025-2030.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học (ĐH), giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, có 13 trường trung cấp trực thuộc Sở GD&ĐT và 22 trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND TPHCM đã thống nhất phương án sắp xếp. Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở GD&ĐT đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo đề án và tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt.

Đối với khối mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các trung tâm trực thuộc Sở, TP giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó gồm 170 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học, 3 trường mầm non công lập, 22 đơn vị giáo dục chuyên biệt và hỗ trợ hòa nhập cùng một số trung tâm kỹ thuật, hướng nghiệp và đơn vị tự chủ.

Ở bậc đại học, TPHCM giữ nguyên 2 trường và tổ chức lại 1 trường theo hướng sáp nhập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong đó, giữ nguyên Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Trường ĐH Sài Gòn được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn.

Đối với trường CĐ, trung cấp: Giữ nguyên 6 trường CĐ, gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore, Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TPHCM, Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TPHCM thực hiện sắp xếp lại 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp theo hướng sáp nhập, tổ chức lại để tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo.

Cụ thể, tổ chức lại Trường CĐ Y tế Bình Dương trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường CĐ Y tế Bình Dương thành Trường CĐ Y tế TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Nghề TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung vào Trường CĐ Nghề TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương vào Trường CĐ Kinh tế TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM thành Trường CĐ Trần Đại Nghĩa.

Tổ chức lại Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh vào Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn.

Tổ chức lại Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Bách Nghệ TPHCM và Trường Trung cấp nghề Củ Chi vào Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thành Trường CĐ Nguyễn Trường Tộ.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức thành Trường CĐ Kỹ thuật cao TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TPHCM vào Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Trường CĐ Giao thông vận tải thành Trường CĐ Giao thông vận tải TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Thủ Thiêm - TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường CĐ Thủ Thiêm (TPHCM) thành Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh.

Tổ chức lại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương vào Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TPHCM.

Hợp nhất Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp, Trung tâm GDNN Nông nghiệp Công nghệ cao thành Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM trực thuộc Sở GD&ĐT.

Riêng 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý là Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường Trung cấp Suleco sẽ không thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn này.

Đối với hệ thống GDTX và GDNN-GDTX, TPHCM dự kiến chuyển đổi và sắp xếp 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề, giảm 4 đơn vị so với hiện tại. Việc chuyển đổi này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, đồng thời phù hợp với mô hình quản lý mới ở cấp địa phương.

Trong đó: Hợp nhất Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn (phường Tân Định) với Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 (phường Tân Định) thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn.



Hợp nhất Trung tâm GDTX Chu Văn An (phường An Đông), Trung tâm GDTX tiếng Hoa (phường Chợ Lớn) với Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 (phường Chợ Lớn) thành Trường Trung học nghề Chu Văn An.

Chuyển chức năng GDTX của Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn) để thành lập Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn.

Đồng thời, tổ chức lại Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP để thực hiện hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện trên địa bàn TPHCM theo Đề án riêng.

34 trung tâm còn lại dự kiến chuyển đổi nguyên trạng thành trung học nghề nhằm đảm bảo hoạt động theo chỉ đạo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã, cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Việc sắp xếp, chuyển đổi sẽ được triển khai theo lộ trình sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực.