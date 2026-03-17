Hàng loạt trường ĐH, doanh nghiệp bắt tay đào tạo tài năng công nghệ

Nghiêm Huê
TPO - Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 ra đời với sự tham gia của 28 cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỉ nguyên số.

Sáng 17/3, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), 28 cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp tổ chức Lễ ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0.

Ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0

Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, việc ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0, với sự tham gia của 20 cơ sở đào tạo đại học, 8 doanh nghiệp trong mạng lưới, thành cơ chế hợp tác hiệu quả giữa các trường đại học trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Mô hình mạng lưới này hướng tới sự phát triển các chương trình đào tạo xuất sắc và tài năng trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở đào tạo; chia sẻ học liệu, phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu; thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác quốc tế; gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm bảo đảm chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Ban điều phối có nhiệm vụ điều hành, kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong toàn hệ thống, bao gồm phát triển chương trình đào tạo xuất sắc và tài năng, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc hình thành Ban điều phối cũng nhằm tối ưu hóa nguồn lực của các cơ sở đào tạo thành viên, tạo nền tảng để xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

28 thành viên của Ban điều phối Hệ thống Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0

Theo định hướng triển khai, mạng lưới sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực trong 3 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn gồm: công nghệ mạng thế hệ sau, công nghệ an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển nền kinh tế số.

Trong giai đoạn đầu, mạng lưới đặt mục tiêu thu hút hơn 120 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn phát triển các chương trình đào tạo.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ GD&ĐT, ông Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Khoa học, Công nghệ và Thông tin, đề xuất ban điều phối và các trường đại học trong mạng lưới tập trung triển khai xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo xuất sắc và tài năng theo chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, bảo đảm tính liên ngành, tính thực tiễn và khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ; tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh liên kết trường Đại học – viện nghiên cứu - doanh nghiệp, tập trung giải quyết các bài toán công nghệ lớn của quốc gia, đồng thời thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên.

Trong đó, mạng lưới cần hướng tới mục tiêu đào tạo hàng chục nghìn kĩ sư và chuyên gia công nghệ chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện.

Nghiêm Huê
#đại học #đào tạo #công nghệ #Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng #ra mắt trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng

