Công nghệ may mặc thông minh: Chìa khóa tăng năng suất cho ngành dệt may Việt Nam

Áp lực chi phí lao động tăng, yêu cầu giao hàng ngày càng gấp và các tiêu chuẩn sản xuất xanh từ thị trường quốc tế đang buộc ngành dệt may Việt Nam phải tăng tốc chuyển đổi công nghệ. Trong bối cảnh đó, tự động hóa, số hóa và các mô hình nhà máy thông minh được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp tinh gọn quy trình, nâng năng suất và giữ vững vị thế trong chuỗi cung ứng thời trang toàn cầu.

Ngành dệt may đứng trước áp lực chuyển đổi

Những xu hướng công nghệ mới này được giới thiệu tại sự kiện “Đột phá công nghệ, định hình tương lai may mặc: Giới thiệu công nghệ dệt may thế hệ mới HIKARI” do Công ty TNHH Phồn Thịnh – Tae Gwang phối hợp với HIKARI tổ chức ngày 14/3, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành dệt may.

Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) cho biết, dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với kim ngạch hàng chục tỷ USD mỗi năm và hàng triệu lao động tham gia trong chuỗi sản xuất. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường quốc tế, ngành này đang đối mặt với nhiều yêu cầu mới: chi phí lao động tăng, tiêu chuẩn môi trường khắt khe hơn, đơn hàng nhỏ hơn nhưng yêu cầu giao hàng nhanh hơn, trong khi các nhãn hàng lớn ngày càng đòi hỏi tính minh bạch và khả năng truy xuất trong sản xuất.

Trong nhiều năm qua các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã nỗ lực thích ứng với những biến động của thị trường và duy trì vị thế trong nhóm quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới. Song trong giai đoạn mới, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào chi phí nhân công mà cần chuyển sang nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất thông qua đổi mới công nghệ.

Ông Yeo Gwang Tae – Chủ tịch Công ty Phồn Thịnh – Tae Gwang nhìn nhận ngành công nghiệp may mặc toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi chi phí lao động gia tăng, nguồn nhân lực có tay nghề ngày càng khan hiếm, trong khi yêu cầu giao hàng của các nhãn hàng quốc tế ngày càng rút ngắn. Xu hướng xây dựng nhà máy thông minh cũng đang mở ra những thay đổi mạnh mẽ cho ngành sản xuất.

“Trong bối cảnh đó, khả năng vận hành thông minh của nhà máy, mức độ tự động hóa và ứng dụng công nghệ sẽ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp,” ông Yeo Gwang Tae nhận định.

Công nghệ may mặc bước vào kỷ nguyên AI và IoT

Tại sự kiện, hàng loạt thiết bị may mặc thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ kết nối Internet vạn vật (IoT) đã được giới thiệu.

Các dòng máy may thế hệ mới của HIKARI như H9VIII, HT92V, HK29VSS, HW78V hay HX8VII được phát triển dựa trên các công nghệ điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối Internet vạn vật (IoT) và các hệ thống phân tích dữ liệu sản xuất.

Nhờ đó, thiết bị may mặc không còn chỉ là máy móc đơn thuần mà trở thành tài sản công nghệ chiến lược trong nhà máy, giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tối ưu năng suất và nâng cao hiệu quả vận hành.

Nhiều thiết bị may mặc thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ kết nối Internet vạn vật đã được giới thiệu.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu là máy may 1 kim thông minh H9VIII-7C, được trang bị công nghệ điều khiển lực căng chỉ và lực nén chân vịt bằng thuật toán thông minh. Hệ thống có khả năng tự động nhận biết độ dày của vải và điều chỉnh áp lực phù hợp, giúp máy thích ứng linh hoạt với nhiều loại vật liệu khác nhau.

Máy còn được trang bị màn hình cảm ứng màu, hệ thống thông báo bằng giọng nói và thiết kế đầu máy không dầu nhằm hạn chế vết bẩn trên sản phẩm. Không gian thao tác rộng cũng giúp thuận tiện khi may các sản phẩm kích thước lớn.

Ngoài ra, các dòng máy hai kim như HT92V2-7P và HT92V1-7P cũng được tích hợp công nghệ căng chỉ thông minh và chức năng may góc tự động bằng máy tính, giúp thực hiện các đường may phức tạp với độ chính xác cao.

Hệ sinh thái thiết bị của HIKARI còn bao gồm nhiều dòng máy chuyên dụng như máy bartack thông minh, máy vắt sổ thế hệ mới, máy may cắt chỉ hay các trạm may tự động ứng dụng công nghệ thị giác và robot.

Đáng chú ý, các thiết bị có thể kết nối với hệ thống IoT HIKARI, cho phép doanh nghiệp theo dõi dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, phân tích hiệu suất và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất

Doanh nghiệp cần sẵn sàng cho chuyển đổi

Từ góc độ doanh nghiệp cung cấp giải pháp, ông Nguyễn Văn Tiếp – Phó Tổng giám đốc Công ty Phồn Thịnh - Tae Gwang đánh giá nhu cầu nâng cấp thiết bị trong ngành dệt may hiện nay đang tăng rất nhanh. Nhiều nhà máy trước đây đầu tư dây chuyền với quy mô nhỏ hoặc công nghệ cũ, đến nay buộc phải nâng cấp để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường, đặc biệt là tốc độ giao hàng ngày càng nhanh.

“Xu hướng của ngành dệt may hiện nay là tự động hóa, số hóa và chuyển đổi xanh trong sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ mua máy móc mà cần cả giải pháp tổng thể, bao gồm đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ vận hành,” ông Tiếp chia sẻ.

Theo lãnh đạo Công ty Phần Thịnh - Tae Gwang , các thiết bị tự động hóa hiện nay có thể tinh gọn từ 4-5 công đoạn sản xuất, qua đó giúp doanh nghiệp nâng năng suất lao động tối thiểu từ 20-30% tùy theo từng dây chuyền. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp.

Để triển khai thành công các giải pháp tự động hóa, ông Tiếp cho rằng các nhà máy cần chuẩn bị đồng bộ từ quy trình sản xuất, đội ngũ kỹ thuật đến tư duy quản trị.

“Lãnh đạo doanh nghiệp và nhà máy phải có sự đồng thuận và quyết tâm trong việc chuyển đổi. Khi doanh nghiệp nhận thấy rõ hiệu quả của công nghệ, việc triển khai mới có thể đạt được kết quả như mong muốn,” ông nói.

Ông Wu Liang Jie – Chủ tịch HIKARI (Shanghai) Precise Machinery Science & Technology cho rằng trong bối cảnh công nghệ sản xuất liên tục đổi mới, việc nâng cấp thiết bị và chuyển đổi sang mô hình nhà máy thông minh sẽ đóng vai trò quyết định trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh.

Theo ông Wu Liang Jie, nếu các nhà máy tại Việt Nam sớm ứng dụng những công nghệ may mặc tiên tiến, doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tiết kiệm thời gian sản xuất, tăng năng suất và cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh.

“HIKARI cùng Phồn Thịnh – Tae Gwang mong muốn đồng hành với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong quá trình đổi mới công nghệ, qua đó góp phần nâng cao năng suất và vị thế của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu,” ông Wu Liang Jie nói.