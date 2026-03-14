Trục trặc hệ thống hải quan điện tử

Dương Hưng

TPO - Cục Hải quan vừa thông báo kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm dữ liệu từ tối 21/3 đến sáng 22/3. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TPHCM phản ánh hệ thống hải quan điện tử trong mấy ngày qua xảy ra tình trạng nghẽn khiến tờ khai truyền chậm, container phải chờ thông quan tại cảng.

Theo thông báo của Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan - Cục Hải quan, kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm dữ liệu Hải quan sẽ được triển khai từ 21 giờ ngày 21/3 đến 6 giờ ngày 22/3. Trong khoảng thời gian này, kết nối tới các hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan đặt tại Trung tâm dữ liệu - Cục Hải quan có thể bị gián đoạn.

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực thông báo tới đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp trên địa bàn để chủ động kế hoạch làm thủ tục, đồng thời phối hợp kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi hoàn tất nâng cấp.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp tại TPHCM, trong mấy ngày qua, hệ thống hải quan điện tử phần đối chiếu, thanh lý tờ khai tiếp tục xảy ra tình trạng nghẽn, ảnh hưởng đến việc khai báo và thông quan hàng hóa của doanh nghiệp. Một số container đã đưa xuống cảng nhưng chưa thể hoàn tất khâu xác nhận thông quan do hệ thống gặp lỗi.

Hệ thống hải quan điện tử tại TPHCM bị lỗi khiến hoạt động khai báo thủ tục của doanh nghiệp bị gián đoạn. Ảnh: Trung Dũng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp logistics hoạt động tại khu vực cảng TPHCM cho biết, mạng hải quan bị lỗi nên nhiều tờ khai không truyền được. Đặc biệt tại cảng Cát Lái, nhiều container đã đưa xuống cảng nhưng không thể quét hoặc hoàn tất khâu xác nhận thông quan, buộc phải chờ đợi.

"Những lô hàng xuất sát giờ tàu chạy vẫn được hỗ trợ xử lý bằng khai báo thủ công, nhưng nhiều lô hàng khác phải chờ hệ thống ổn định trở lại. Điều này khiến các lô hàng mất thêm thời gian, có nguy cơ trễ giao hàng và phát sinh chi phí", vị đại diện cho hay.

Theo các doanh nghiệp, thời gian qua, tình trạng nghẽn mạng hải quan điện tử cũng đã nhiều lần được doanh nghiệp phản ánh, đặc biệt vào những thời điểm lượng tờ khai tăng cao hoặc khi hệ thống gặp sự cố kỹ thuật. Mỗi lần hệ thống chậm hoặc gián đoạn, quá trình truyền tờ khai và xử lý thủ tục hải quan bị kéo dài, khiến doanh nghiệp phải chờ đợi hoặc chuyển sang xử lý thủ công trong một số trường hợp.

