Starbucks Vietnam khai trương cửa hàng Starbucks Fansipan - Cửa hàng Starbucks cao nhất tại khu vực Châu Á

Ngày 14 tháng 03 năm 2026, trong khung cảnh hùng vỹ của núi non và mây trời, Starbucks Vietnam chính thức chào đón cửa hàng Starbucks Fansipan – cửa hàng Starbucks cao nhất khu vực Châu Á - điểm đến ngoạn mục, nơi cà phê, văn hóa và vẻ đẹp của những ngọn núi vùng Tây Bắc hòa quyện vào nhau.

Nằm tại khu vực Sân Mây thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cửa hàng mang đến trải nghiệm có một không hai khi khách hàng không chỉ thưởng thức hương vị cà phê quen thuộc, mà còn ôm trọn cả thiên nhiên Sapa trong tầm mắt với không gian được thiết kế tinh tế.

“Starbucks Fansipan là cột mốc mà chúng tôi vô cùng tự hào. Cửa hàng nằm ở độ cao 3,063 mét so với mực nước biển và được ghi nhận là cửa hàng Starbucks cao nhất khu vực châu Á. Với vị trí ngoạn mục, áp dụng lối kiến trúc độc đáo, tôn vinh văn hóa địa phương, Starbucks Fansipan là nét đẹp của sự giao thoa giữa nghệ thuật pha chế cà phê và văn hóa Tây Bắc.

Chúng tôi tin rằng cửa hàng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Hơn hết, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn, tri ân đến tất cả khách hàng, đối tác, cũng như các cộng sự vì nếu không có sự tin tưởng, yêu thương và hỗ trợ, chúng tôi không thể đạt được cột mốc tuyệt vời này.” Chia sẻ của bà Chi Nguyễn – Giám đốc Truyền Thông của Starbucks Vietnam.

Sự giao thoa của câu chuyện cà phê, văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc

Lấy cảm hứng từ kiến ​​trúc đa dạng tại Sapa, Starbucks Fansipan nổi bật khi khoác lên mình “chiếc áo” màu xanh lá cây nhạt, cùng thiết kế nội thất tôn vinh văn hóa khi sử dụng vải dệt địa phương làm điểm nhấn cho các cột trụ của cửa hàng.

Với tông màu be ấm áp, sử dụng đa số chất liệu gỗ và mảng xanh, không gian cửa hàng như một nhà kính yên bình. Tất cả những yếu tố này cùng nhau tạo nên “ngôi nhà”, nơi thiên nhiên giao thoa với hiện đại, nổi bật sự hài hòa của văn hóa bản địa và câu chuyện cà phê theo chất riêng.

Để đánh dấu sự kiện khai trương cửa hàng Starbucks Fansipan, Starbucks Vietnam giới thiệu thức uống Cloud Macchiato (phiên bản nóng & đá viên) - thức uống đặc biệt được phục vụ giới hạn tại tất cả các cửa hàng Starbucks trên toàn quốc từ ngày 14/03 – 20/03.

Cloud Macchiato được lấy cảm hứng từ biển mây và bầu trời với lớp bọt kem bông xốp mịn màng được phủ sốt caramel. Thức uống mang đến hương vị ngọt ngào nhưng vẫn đậm cà phê espresso quen thuộc của Starbucks.

Cửa hàng Starbucks Fansipan nằm ở khu vực Sân Mây, thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Cửa hàng hoạt động từ 8:30 – 16:00 các ngày trong tuần từ Thứ Hai – Thứ Năm và từ 8:30 – 17:00 vào Thứ Sáu. Riêng các ngày cuối tuần, cửa hàng sẽ hoạt động theo khung giờ từ 8:00 – 17:00 vào thứ Bảy và từ 8:00 – 16:00 vào Chủ Nhật.