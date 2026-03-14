Chi mạnh Quỹ Bình ổn giữ giá xăng, đề xuất bổ sung nguồn dự phòng

TPO - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong nước, đồng thời tiếp tục chi mạnh Quỹ Bình ổn giá nhằm hạn chế biến động của thị trường xăng dầu. Bộ Công Thương cho biết, đang đề xuất Chính phủ ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng để hỗ trợ điều hành trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục thay đổi mạnh.

Tối 13/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương thông báo tới các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu về giá bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành mới.

Theo đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán xăng dầu trong kỳ điều hành lần này nhằm góp phần ổn định thị trường và hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống người dân.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 được duy trì ở mức 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 25.575 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S ở mức 27.025 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 26.932 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.661 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn ở mức cao nhằm hạn chế mức tăng của giá bán lẻ. Cụ thể, xăng E5RON92 và RON95 được chi quỹ 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa 4.000 đồng/lít và dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Cơ quan quản lý cho biết việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá nhằm giảm bớt tác động của biến động giá dầu thế giới tới giá bán lẻ trong nước, qua đó góp phần ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Trong trường hợp có thay đổi về điều hành giá, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục có thông báo mới gửi tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Quỹ bình ổn có thể hỗ trợ khoảng 15 ngày

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - cho biết, từ khi xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, tăng giảm nhanh theo từng ngày, cơ chế điều hành giá theo chu kỳ cố định đã bộc lộ một số hạn chế.

Theo ông Linh, trên cơ sở Nghị quyết 36, trong trường hợp giá xăng dầu thế giới biến động bất thường, tăng trên 7%, cơ quan quản lý có thể xem xét điều hành giá sớm, thậm chí rút ngắn chu kỳ điều hành. Công cụ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng được sử dụng để hạn chế tác động của biến động giá thế giới tới thị trường trong nước.

Ông Linh cho biết, nhờ cơ chế điều hành linh hoạt cùng việc chi Quỹ Bình ổn ở mức khoảng 4.000 đồng/lít đối với xăng và 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel, giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây đã dần ổn định. Cơ chế này giúp việc điều hành bám sát diễn biến thị trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nhập khẩu nguồn hàng, hạn chế tâm lý lo ngại hoặc tích trữ trong dân.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng lưu ý hoạt động nhập khẩu xăng dầu luôn có độ trễ nhất định, thường khoảng 3-4 ngày, do đó việc điều hành giá trong nước phải dựa trên giá cơ sở của những ngày liền kề trước đó. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm việc điều hành vừa theo sát biến động thị trường thế giới, vừa phù hợp với thực tế vận hành của thị trường trong nước.

Trong thực tế, có thời điểm giá xăng dầu trong nước vẫn ở mức cao dù giá thế giới trong ngày đã giảm. Theo ông Linh, nguyên nhân là do việc tính giá cơ sở phải dựa trên bình quân của những ngày trước đó trong chu kỳ điều hành. Vì vậy, nếu giá thế giới trước đó ở mức cao thì giá trong nước tại thời điểm điều hành vẫn có thể cao tương ứng; ngược lại, khi giá thế giới giảm, người tiêu dùng sẽ dần được hưởng lợi trong các kỳ điều hành tiếp theo.

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, ông Linh cho biết số dư quỹ trước khi chi sử dụng còn hơn 5.600 tỷ đồng. Với mức chi hiện nay khoảng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện tại.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án báo cáo Chính phủ, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng để hỗ trợ điều hành trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh.

Bên cạnh đó, hai bộ cũng đang nghiên cứu phương án đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, qua đó bổ sung thêm công cụ tài khóa nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu còn nhiều rủi ro.