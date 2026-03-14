Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lý do tài sản tỷ phú Việt giảm mạnh trong 3 ngày qua

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đà lao dốc của cổ phiếu đã kéo khối tài sản của các tỷ phú giảm mạnh trên bảng xếp hạng Forbes. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng mất tới 4,1 tỷ USD, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Hồ Hùng Anh cùng giảm 400 triệu USD.

Theo danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes, tại thời điểm ngày 13/3, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - không còn nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới. Hiện tại, ông Vượng đang đứng ở vị trí thứ 107 với khối tài sản ròng đạt 23,6 tỷ USD.

Tài sản của ông Vượng sụt giảm mạnh trong 3 ngày qua, khi mất tới 4,1 tỷ USD. Trước đó, vào ngày 10/3, ông Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí 93 trong danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes, với tài sản đạt 27,7 tỷ USD.

Ông Vượng mất tới 4,1 tỷ USD trong 3 ngày qua.

Trước đó, ngày 23/12/2025, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trên thế giới, vượt qua cả tỷ phú Jack Ma khi đó sở hữu 29,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, tài sản của ông Vượng vẫn tăng gấp 4 lần so với năm 2025 và gấp khoảng 18 lần so với thời điểm lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam vào năm 2013 với khối tài sản khi đó là 1,5 tỷ USD.

Cũng theo Forbes, trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, ngoài ông Vượng còn có bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng lọt vào danh sách World’s Billionaires List 2026. Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương.

Hiện tại, bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang có tổng tài sản 2,5 tỷ USD và đứng thứ 1.627 trên bảng xếp hạng. Còn bà Phạm Thúy Hằng đang có tổng tài sản 1,8 tỷ USD, xếp thứ 2.262 trên bảng xếp hạng của Forbes.

Tương tự như ông Phạm Nhật Vượng, tài sản của bà Hương và bà Hằng cũng giảm mạnh trong 3 ngày qua. Hôm 10/3, tổng tài sản của bà Phạm Thúy Hằng là 3 tỷ USD, đứng ở vị trí 1.406 và tài sản của bà Phạm Thu Hương là 2,1 tỷ USD, xếp ở vị trí 1.982.

Tài sản của lãnh đạo Tập đoàn Vingroup giảm mạnh do giá cổ phiếu lao dốc. Cụ thể, cổ phiếu VIC có liên tiếp 2 phiên đỏ sàn vào ngày 12 - 13/3. Hai cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của Vingroup là VPL của Công ty CP Vinpearl giảm 1,25% và VRE của Công ty CP Vincom Retail giảm 2,51% trong phiên 13/3.

Ngoài lãnh đạo Vingroup, tài sản của 5 tỷ phú còn lại của Việt Nam trong danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes cũng giảm mạnh. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Công ty CP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) giảm 400 triệu USD, từ vị trí 1.011 với khối tài sản 4,2 tỷ USD ở thời điểm ngày 10/3 xuống còn 3,8 tỷ USD và xếp ở vị trí 1.106 như hiện tại.

Tại thời điểm ngày 10/3, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) - đứng ở vị trí 1.440 với khối tài sản 2,9 tỷ USD. Còn ở ngày 13/3, ông Long đang có tổng tài sản 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.549 trên bảng xếp hạng.

Tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm tới 400 triệu USD.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị TechcomBank (mã chứng khoán: TCB) đang có tài sản 2,1 tỷ USD, đứng ở vị trí 1.947. Như vậy, tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm tới 400 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Tại thời điểm ngày 10/3, ông Hồ Hùng Anh xếp ở vị trí 1676 với khối tài sản 2,5 tỷ USD.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank (mã chứng khoán: VPB) và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) cùng bị giảm 100 triệu USD, xếp ở vị trí 3.246 với 1,1 tỷ USD. Tại thời điểm ngày 10/3, ông Ngô Chí Dũng và ông Nguyễn Đăng Quang cùng đứng ở vị trí 3017 với khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, hiện thế giới có 3.428 tỷ phú, nhiều hơn 400 người so với năm 2025, với tổng tài sản hơn 20.000 tỷ USD. Tổng giám đốc Tesla Elon Musk giàu nhất với 839 tỷ USD. Hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin xếp thứ 2 và 3 với tài sản tương ứng là 257 tỷ USD và 237 tỷ USD. Đứng ở vị trí thứ 4 là Jeff Bezos - người sáng lập Amazon với 224 tỷ USD. Ông chủ Facebook xếp vị trí thứ 5 với khối tài sản 222 tỷ USD.

Duy Quang
