Hành động chi tiền của 'con nhà tỷ phú' Việt Nam

TPO - Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet (mã chứng khoán: VJC) - vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VJC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3-11/4 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn và thỏa thuận.

Chi mạnh tiền, tăng sở hữu

Trước giao dịch, ông Hùng Anh Victor đang nắm giữ hơn 69.000 cổ phiếu VJC, tương đương 0,01% vốn điều lệ của Vietjet. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 2 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,35% vốn.

Ông Hùng Anh Victor đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu trong bối cảnh thị giá VJC đang giảm mạnh. Ở cuối năm 2025, VJC ở mức đỉnh hơn 200.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 152.800 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3. Ước tính, con trai Chủ tịch Vietjet sẽ chi khoảng 300 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor. Ảnh: VJC.

Cùng xu hướng gia tăng sở hữu, ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 12/3 - 10/4.

Trước giao dịch, ông Minh đang nắm giữ hơn 176 triệu cổ phần HPG, tương đương 2,29% vốn điều lệ của Hòa Phát. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến tăng lên hơn 226 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,95% vốn điều lệ. Ước tính, thương vụ mua 50 triệu cổ phiếu của ông Minh có giá trị khoảng 1.267 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp đua mua

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) - vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu PDR. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/3-9/4.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cần chi ra khoảng 44 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Đạt nắm giữ sẽ tăng lên 274.757.246 cổ phiếu, chiếm 27,5% vốn điều lệ và tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại PDR. Ước tính, ông Đạt cần chi ra khoảng 44 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó, ông Đạt đã bán thành công 88 triệu cổ phiếu PDR trong khoảng thời gian từ ngày 5/9-18/9/2025 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR còn 271,8 triệu cổ phiếu, tương đương 27,7% vốn điều lệ như hiện tại.

Con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG.

Ở lĩnh vực ngân hàng, bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ ông Phạm Như Ánh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán: MBB) cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu MBB với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/3 - 8/4 bằng phương thức khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Phấn sẽ nâng lượng cổ phần MBB nắm giữ lên gần 4,2 triệu đơn vị, tỷ lệ 0,052% vốn điều lệ. Ước tính, bà Phấn dự kiến phải chi khoảng 55 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại MBB.

Hành động của bầu Đức

Tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian từ ngày 9/3-7/4. Đây là lần đầu tiên trong năm 2026, bầu Đức trực tiếp mua cổ phiếu trên sàn.

Ông Đoàn Nguyên Đức.

Nếu hoàn tất giao dịch, tổng số cổ phần bầu Đức nắm giữ sẽ nâng lên khoảng 309 triệu đơn vị, tương đương 24,45% vốn điều lệ. Động thái này diễn ra khi thị giá HAG đang giảm mạnh. Từ vùng đỉnh thiết lập vào cuối năm ngoái, cổ phiếu HAG đã mất khoảng 23% giá trị. Với thị giá 15.150 đồng/cổ phiếu như hiện tại, ước tính Bầu Đức sẽ cần chi khoảng 70 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này.

Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) - đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 11/3 - 8/4 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Trung sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 8,01% vốn điều lệ của SMC. Theo mức giá đóng cửa 10.700 đồng/cổ phiếu ngày 12/3, giá trị giao dịch của ông Trung ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu SMC cũng đang trong xu hướng giảm mạnh. So với đỉnh thiết lập vào tháng 9/2025, thị giá SMC đã giảm khoảng 37%.

Tương tự, ông Nguyễn Nam và ông Nguyễn Hiệp - hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nam Long (mã chứng khoán: NLD) mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG với mục đích đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 6/3 - 4/4.

Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Nam tại Nam Long sẽ tăng từ 1,19% lên khoảng 1,4% vốn điều lệ, tương đương gần 6,8 triệu cổ phần. Trong khi đó, ông Nguyễn Hiệp cũng nâng tỷ lệ nắm giữ từ 1,2% lên khoảng 1,41%, tương đương hơn 6,8 triệu cổ phần.