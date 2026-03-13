Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.

Kết quả này đánh dấu bước bứt phá của Viettel sau hai năm liên tiếp đứng thứ hai, chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn cầu về sức mạnh thương hiệu trong lĩnh vực viễn thông. Đây là một kết quả gây bất ngờ đối với nhiều người.

Theo Brand Finance, cần phân biệt rõ giữa “sức mạnh thương hiệu” và “giá trị thương hiệu”. Giá trị thương hiệu phản ánh giá trị tài chính của một thương hiệu, có mối tương quan chặt chẽ với doanh thu, lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng trong tương lai…

Trong khi đó, sức mạnh thương hiệu thể hiện mức độ uy tín, niềm tin và sự gắn bó của khách hàng đối với thương hiệu. Chỉ số này được Brand Finance đo lường thông qua khảo sát người dùng và đánh giá trên nhiều tiêu chí như mức độ tin cậy, sự yêu thích, khả năng khách hàng lựa chọn thương hiệu và sẵn sàng giới thiệu thương hiệu cho người khác. Sức mạnh thương hiệu có tác động đáng kể đến giá trị thương hiệu.

Trong bảng xếp hạng năm 2026, Viettel đạt BSI 89,9/100, mức điểm cao nhất trong số các thương hiệu đứng đầu hạng mục sức mạnh thương hiệu viễn thông trong ba năm gần đây. Kết quả này cho thấy thương hiệu Viettel đang nhận được mức độ tin tưởng và gắn kết rất cao từ khách hàng.

Ông Lorenzo Coruzzi, Giám đốc Định giá của Brand Finance, nhận định:

“Viettel đạt điểm rất cao trên nhiều chỉ số quan trọng trong nghiên cứu của Brand Finance, đặc biệt là các tiêu chí về uy tín, độ tin cậy và mức độ khách hàng sẵn sàng giới thiệu thương hiệu. Điều này cho thấy Viettel không chỉ có mức độ nhận diện cao mà còn xây dựng được sự gắn kết mạnh mẽ với khách hàng tại thị trường của mình”.

Xét theo góc độ giá trị thương hiệu Viettel hiện được định giá 7,9 tỷ USD, là doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Đông Nam Á, đứng top 20 thương hiệu viễn thông thế giới, là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tại BXH Top Global 500.

Brand Finance là công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, thành lập năm 1996, có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) và hiện diện tại hơn 20 quốc gia. Hàng năm, Brand Finance tiến hành định giá hơn 70.000 thương hiệu trên toàn cầu.

Brand Finance là tổ chức duy nhất sở hữu phương pháp định giá thương hiệu đáp ứng tiêu chuẩn ISO 10668 – tiêu chuẩn quốc tế về định giá thương hiệu. Theo phương pháp này, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên ba yếu tố chính gồm Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index – BSI), tỷ lệ bản quyền thương hiệu của ngành và doanh thu dự báo của doanh nghiệp.