Thu thuế ra sao với hộ kinh doanh nhiều sàn online?

TPO - Trước kỳ kê khai thuế đầu tiên theo quy định mới, nhiều hộ kinh doanh bán hàng online vẫn lúng túng với các nghĩa vụ thuế. Cụ thể như sàn thương mại điện tử đã khấu trừ và nộp thuế thay, hộ kinh doanh có cần kê khai lại không? Yêu cầu lập bảng kê hàng tồn kho và cách tổng hợp doanh thu khi bán trên nhiều nền tảng... cần thực hiện thế nào?

Khi doanh thu giữa năm vượt ngưỡng

Chuyển từ thuế khoán sang cơ chế kê khai đang khiến nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt là những người bán hàng online đa kênh, lúng túng. Một hộ bán hàng trên Shopee với doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm bày tỏ băn khoăn "sàn đã khấu trừ và nộp thuế thay thì hộ có cần lập biên bản kiểm kê hàng tồn kho, kê khai lại hay không?".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ban Chính sách, Cục Thuế - cho biết, theo Luật số 109 và Nghị định 68, nếu trong năm 2026 doanh thu trên 3 tỷ đồng, hộ kinh doanh phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 17% (tức doanh thu trừ chi phí rồi nhân với 17%).

Với trường hợp bán hàng trên sàn có chức năng thanh toán và đã khấu trừ thuế, hộ kinh doanh không phải kê khai thuế trong kỳ. Tuy nhiên, cuối năm vẫn phải thực hiện quyết toán thuế.

Để phục vụ quyết toán, hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng vẫn phải lập bảng kê hàng tồn kho theo khoản 4 Điều 18 Thông tư 68 và nộp cùng tờ khai thuế quý I. Ngay cả khi sàn đã khấu trừ thuế, trên tờ khai có thể để trống phần số thuế phải nộp nhưng vẫn phải đính kèm bảng kê. Đây là căn cứ quan trọng để xác định thu nhập tính thuế của năm.

Sàn thương mại điện tử phải khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - lưu ý thêm, yêu cầu lập bảng kê tồn kho áp dụng với hàng hóa không có chứng từ hóa đơn đầu vào. Nếu hàng hóa có hóa đơn đầy đủ thì không nhất thiết phải theo cách này.

Một băn khoăn khác của hộ kinh doanh là nếu vào đầu năm 2026 hộ ước tính doanh thu dưới 3 tỷ đồng, việc áp dụng phương pháp tính thuế là: Doanh thu nhân với thuế suất. Thế nhưng, đến quý III hoặc IV, doanh thu vượt 3 tỷ đồng thì hộ kinh doanh có phải chuyển phương pháp tính ngay trong năm?

Theo ông Mai Sơn, Nghị định 68 đã tính đến tình huống này để đảm bảo ổn định cho hộ kinh doanh. Nếu trong năm doanh thu thực tế vượt ngưỡng 3 tỷ đồng thì không phải chuyển phương pháp giữa chừng, mà sẽ áp dụng phương pháp mới từ năm tiếp theo.

Nếu năm 2025, hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng nhưng năm 2026 thực tế giảm xuống dưới 3 tỷ đồng thì vẫn căn cứ vào doanh thu thực tế của năm 2026 để xác định phương pháp tính thuế, không phụ thuộc doanh thu của năm 2025.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến dưới 3 tỷ đồng vẫn có quyền lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất nếu thấy phù hợp với khả năng ghi chép sổ sách.

Bán cùng lúc nhiều sàn, thuế tính thế nào?

Không ít hộ vừa bán hàng tại cửa hàng, vừa bán trên Facebook, Shopee, TikTok Shop, khi đó doanh thu được xác định ra sao? Về vấn đề này, theo ông Mai Sơn, với sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến, sàn có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ. Với các kênh không có chức năng thanh toán hoặc bán trực tiếp tại cửa hàng, hộ kinh doanh phải tự kê khai.

Cuối năm, hộ phải tổng hợp toàn bộ doanh thu từ tất cả các nguồn. Nếu tổng doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên, thuế được tính theo doanh thu trừ chi phí, sau đó trừ đi số thuế các sàn đã nộp thay. Nếu số thuế đã nộp lớn hơn số phải nộp, hộ kinh doanh được hoàn thuế theo quy định.

Hộ kinh doanh băn khoăn trước tình huống, đơn hàng hoàn huỷ, xử lý hóa đơn ra sao.

Thay vì ghi chép thủ công, việc tập hợp doanh thu từ cửa hàng, Facebook, sàn... có thể thực hiện qua các giải pháp công nghệ. Hệ thống cũng hỗ trợ đối soát, theo dõi doanh thu theo từng mã địa điểm kinh doanh và phục vụ quyết toán cuối năm chính xác hơn.