Hội nghị nhà cung cấp 2026: 'Tăng trưởng bền vững – Hợp tác thành công'

Đối mặt với những biến động khốc liệt của thị trường giai đoạn 2023 - 2025, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) đang quyết liệt thực hiện chiến lược tái cơ cấu nhằm tối ưu hóa vận hành và tìm kiếm động cơ tăng trưởng mới. Năm 2026 được xác định là thời điểm then chốt để doanh nghiệp thay đổi tư duy, củng cố nền tảng và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu tại Việt Nam.

Ngày 12/3, SATRA đã tổ chức Hội nghị Nhà cung cấp 2026 với chủ đề "Tăng trưởng bền vững - Hợp tác thành công", với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp sản xuất, phân phối và dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng.

Sức mua suy giảm, hành vi tiêu dùng thay đổi cùng chi phí vận hành tăng cao đã biến giai đoạn 2023 - 2025 trở thành khoảng thời gian đầy thách thức đối với ngành bán lẻ Việt Nam nói chung và hệ thống bán lẻ SATRA nói riêng. Trong giai đoạn này, dù đã có nhiều nỗ lực, kết quả kinh doanh của SATRA vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng vốn có. Doanh thu toàn hệ thống sụt giảm, trong khi mô hình kinh doanh truyền thống và công tác quản trị vận hành còn bộc lộ sự cồng kềnh, chưa bắt kịp tốc độ chuyển đổi nhanh chóng của thị trường hiện đại. Những "điểm nghẽn" nội tại này đã đặt ra yêu cầu cấp bách về một lộ trình thay đổi toàn diện.

Tái cấu trúc toàn diện - tinh gọn và hiệu quả

SATRA xác định tái cấu trúc là nhiệm vụ bắt buộc và cấp thiết. Năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm chi phí hay điều chỉnh bộ máy, hệ thống bán lẻ SATRA sẽ điều chỉnh tổng thể từ mô hình kinh doanh, mạng lưới điểm bán, tới cách thức tổ chức vận hành..

Những hành động cụ thể được SATRA đặt ra là: Rà soát toàn bộ mạng lưới nhằm xử lý các điểm bán không đạt hiệu quả trong thời gian dài; Điều chỉnh ngành hàng, cấu trúc sản phẩm, tối ưu không gian bán lẻ để tăng hiệu suất trên từng mét vuông; Tinh gọn bộ máy quản lý, phân định rõ chức năng – trách nhiệm cho từng bộ phận; Xây dựng mô hình kiểm soát tài chính – vận hành chặt chẽ, tránh thất thoát và giảm thiểu rủi ro… Đây sẽ là một trong những bước đi quan trọng nhằm tiệm cận mục tiêu giảm lỗ và từng bước hướng đến hiệu quả tài chính trong thời gian tới.

Phát triển mô hình bán lẻ mới theo hướng chọn lọc – bền vững

Thực tế cho thấy, có khá nhiều điểm bán Satrafoods chưa thực sự đạt được hiệu quả như kỳ vọng, do đó, để khắc phục những bất lợi này, trong năm 2026, SATRA sẽ chỉ phát triển mở rộng theo hướng “chọn lọc”, đặt chất lượng và hiệu quả dài hạn lên hàng đầu, ưu tiên mở mới các cửa hàng tại các khu chung cư đông dân, các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, các khu dân cư có mật độ cao và nhu cầu tiêu dùng ổn định.

Những tiêu chí này sẽ giúp các điểm bán của Satrafoods trong thời gian tới sẽ hiện thực hóa được sự chuyển hướng từ “tăng trưởng số lượng” sang “tăng trưởng hiệu quả”, nhằm tránh lặp lại mô hình mở rộng nóng vốn là nguyên nhân gây áp lực vận hành ở nhiều chuỗi bán lẻ trong những năm gần đây.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và bán hàng đa kênh

Sự chuyển dịch chậm chạp, thiếu linh hoạt trước sự thay đổi ngày càng nhanh của hành vi người tiêu dùng cũng là một trong những hạn chế lớn của ngành bán lẻ, do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh hệ sinh thái bán hàng online… là những ưu tiên hàng đầu được SATRA tập trung đầu tư và phát triển, cụ thể như: đưa ứng dụng SatraBonus (khách hàng thành viên SATRA) vào vận hành, mở kênh mua sắm trực tuyến trên nền tảng riêng; tập trung phân tích dữ liệu khách hàng để cá nhân hóa tối đa dịch vụ, tối ưu hóa hàng hóa, giá bán và chương trình khuyến mãi; phát triển mô hình bán hàng giao nhanh trong ngày – mô hình “đi chợ hộ” - kết hợp các kênh thương mại điện tử; tăng tính tự động hóa trong quản lý tồn kho – đặt hàng – chuỗi cung ứng.

Cuộc cách mạng chuyển đổi số sẽ không còn là lựa chọn mà là con đường bắt buộc để toàn hệ thống bán lẻ SATRA có thể thích nghi với thị trường đang thay đổi nhanh qua từng ngày.

Nâng tầm hệ thống phân phối – tăng cường hợp tác chiến lược

Trong năm 2026 và những năm sắp tới, hệ thống bán lẻ SATRA sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang vai trò nhà phân phối bên cạnh chức năng bán lẻ hiện tại.

Việc trở thành nhà phân phối sẽ giúp SATRA tận dụng kho bãi – trung tâm thương mại – siêu thị làm trung tâm phân phối cho các nhóm hàng thiết yếu; có thể mở rộng mạng lưới đại lý, điểm bán sỉ tại các khu vực tiềm năng; hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp lớn để đồng phát triển sản lượng, mở rộng độ phủ sản phẩm và đặc biệt là hệ thống phân phối này sẽ được xem như “động cơ tăng trưởng mới”, giúp SATRA giảm phụ thuộc vào bán lẻ truyền thống và gia tăng mức độ ổn định trong doanh thu.

Cũng trong năm bản lề này, SATRA đặt mục tiêu cải thiện toàn diện trải nghiệm khách hàng thông qua hàng loạt chiến dịch marketing dài hơi, đa kênh, đa nội dung với tâm điểm hướng đến phân khúc người tiêu dùng trẻ, người tiêu dùng thông minh. Song song đó, việc tổ chức sự kiện tại các điểm bán cũng như đồng hành với các sự kiện lớn của thành phố, của cả nước cũng sẽ được SATRA ưu tiên hàng đầu nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Công việc bán hàng trực tuyến (livestream), giới thiệu sản phẩm, cũng sẽ được SATRA tăng cường đẩy mạnh. Ngoài ra, hệ thống bán lẻ SATRA cũng sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả các chương trình ưu đãi dành cho hội viên, khách hàng thân thiết, và nhóm khách hàng nội bộ của các đơn vị đối tác… Việc tăng tương tác này sẽ giúp SATRA lấy lại độ phủ hình ảnh thương hiệu và gia tăng lượng khách quay trở lại.

Hàng nhãn riêng hiện đang là xu hướng phổ biến của nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại, góp phần tăng biên lợi nhuận và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nhận thấy được điều này, SATRA sẽ tăng đầu tư cho danh mục hàng nhãn riêng; uu tiên phát triển nhóm hàng thiết yếu, tập trung vào chất lượng, vệ sinh an toàn và giá thành phù hợp; Mở rộng hợp tác sản xuất – gia công với các đơn vị trong hệ sinh thái.

Từ những hạn chế nội tại và sức ép ngày càng lớn của thị trường bán lẻ trong giai đoạn 2023–2025, SATRA xác định, 2026 không chỉ là năm tái cấu trúc mà đó là năm hệ thống bán lẻ SATRA phải thay đổi để phát triển, sẵn sàng hành động quyết liệt từ hệ thống đến từng điểm bán, từ bộ máy quản lý đến đội ngũ vận hành tạo nên một bức tranh bán lẻ trong năm 2026 và trong cả những năm sau đó tươi sáng hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.

Một hệ sinh thái phát triển bền vững chỉ có thể hình thành khi tất cả các nhà cung cấp, các đối tác, các đơn vị dịch vụ và trên hết là các khách hàng đã gắn bó lâu năm cùng chia sẻ, đồng hành chung mục tiêu lâu dài này.

Ông Nguyễn Tuấn - Phó tổng Giám đốc SATRA khẳng định, thành công của hệ thống bán lẻ SATRA thời gian qua là kết quả của sự cộng hưởng về nguồn lực và kinh nghiệm của SATRA với các đối tác. Trong đó, những nhà cung cấp góp phần tạo nên chất lượng và uy tín của công ty trên thị trường.

“Năm 2026 được SATRA xác định là "năm bản lề" của sự thay đổi tư duy và hành động quyết liệt. SATRA không chỉ dừng lại ở vai trò bán lẻ mà sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang vai trò nhà phân phối, tận dụng hệ thống kho bãi, siêu thị làm trung tâm điều phối cho các nhóm hàng thiết yếu. Chúng tôi mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong việc phát triển danh mục hàng nhãn riêng và gia tăng sự hiện diện tại các điểm bán "chọn lọc" như khu chung cư, trường học, bệnh viện. Đồng thời, SATRA cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số với ứng dụng SatraBonus và các kênh bán hàng đa kênh để cá nhân hóa dịch vụ, giúp sản phẩm của quý nhà cung cấp tiếp cận khách hàng một cách thông minh và nhanh chóng nhất” - ông Tuấn cho biết.