Giá vàng bạc tiếp tục giảm mạnh

TPO - Sáng nay (14/3), giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh về quanh mốc 184 triệu đồng/lượng, giá bạc giảm tới 4 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng lùi về quanh mốc 184 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,8 -184,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.021 USD/ounce, giảm 79 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng chịu áp lực giảm từ sự tăng giá của đồng USD và lo ngại lạm phát toàn cầu sẽ gia tăng, điều này có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng gây áp lực giảm giá lên thị trường vàng...

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý niêm yết 85 triệu đồng/kg, giảm 4 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 85 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.065 đồng/USD, tăng 4 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank giá USD niêm yết ở mức 26.048 - 26.318 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường chợ đen cũng tăng lên mức 27.150 - 27.190 đồng/USD mua - bán.