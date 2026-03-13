Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (13/3), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm theo giá thế giới, giao dịch quanh mốc 186 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 183,3 - 186,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giảm ở mức tương đương nhưng giá mua vào của các doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 183,5 - 186,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

abc.png
Giá vàng đồng loạt giảm sau 2 ngày tăng liên tiếp.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 184,3 - 186,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý giá 183,1 - 186,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 183,5 - 186,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 5.100 USD/ounce, giảm 30 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc đứng im so với sáng qua. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 89 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat 88 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.061 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank giá USD niêm yết ở mức 26.001 - 26.311 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường chợ đen quay đầu giảm về quanh mức 26.785 - 26.905 đồng/USD mua - bán, giảm 160 đồng so với sáng qua.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #thị trường vàng #tỷ giá USD #vàng miếng #vàng nhẫn

