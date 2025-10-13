Một ứng viên giáo sư là tỷ phú sàn chứng khoán Việt

TP - PGS.TS Hồ Xuân Năng là một trong 4 ứng viên giáo sư (GS) vừa được Hội đồng GS ngành Cơ khí động lực thông qua, đề xuất công nhận tiêu chuẩn chức danh lên Hội đồng GS Nhà nước. PGS Hồ Xuân Năng hiện là một trong những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo hồ sơ được công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng GS Nhà nước, PGS.TS Hồ Xuân Năng sinh năm 1964 tại Nam Định (cũ). Ông tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nay là ĐH Bách khoa Hà Nội) năm 1986 ngành Động cơ đốt trong. Năm 1992, ông nhận bằng tiến sĩ kĩ thuật ngành Cơ khí động lực, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ông được công nhận chức danh PGS năm 2022.

Theo hồ sơ được công khai, PGS Hồ Xuân Năng đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và 14 báo cáo khoa học đăng trên kỉ yếu hội thảo nằm trong danh mục Scopus, là tác giả chính của 22 bài báo uy tín quốc tế sau khi được công nhận PGS; đã được cấp 14 bằng độc quyền sáng chế và 5 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, trong đó là tác giả chính của 12 sáng chế; đã chuyển giao 2 sáng chế vào sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, 4 sáng chế đã thương mại hoá; xuất bản 8 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín…

PGS.TS Hồ Xuân Năng. Ảnh: ĐH PHENIKAA

Không chỉ là nhà khoa học, ông Hồ Xuân Năng còn là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cao cấp. Ông từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, Giám đốc Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vicostone - doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh.

Hội đồng GS Nhà nước vừa công bố danh sách 836 ứng viên được hội đồng GS ngành/liên ngành đề xuất đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025. So với danh sách hội đồng GS cơ sở đề xuất, sau vòng xét duyệt của hội đồng GS ngành/liên ngành, có 97 ứng viên đã bị loại, trong đó, có ứng viên GS trẻ nhất Võ Hoàng Hưng (sinh năm 1987), ngành Toán.

Từ tháng 6/2014 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Vicostone - đơn vị thuộc Tập đoàn Phenikaa và hiện là Chủ tịch HĐQT tập đoàn Phenikaa. Cuối năm 2024, ông Hồ Xuân Năng đứng thứ 11 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản ước tính 8.930 tỷ đồng (theo thống kê của các sàn giao dịch chứng khoán).

Trở thành một nhà quản trị doanh nghiệp thành công, nhưng vốn là dân nghiên cứu khoa học, PGS Hồ Xuân Năng vẫn luôn trăn trở với ước mơ làm khoa học và giáo dục đào tạo. Năm 2015 - 2016, ông mua 35% cổ phần của Trường ĐH Thành Tây và đến cuối năm 2017 nắm cổ phần chi phối trường ĐH này. Đến tháng 11/2019, Tập đoàn Phenikaa chính thức ra mắt Trường ĐH Phenikaa và Quỹ Đổi mới sáng tạo Phenikaa với quy mô 1.000 tỷ đồng.

Trong suốt sự nghiệp, ông Hồ Xuân Năng được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ.