Thông qua danh sách 836 ứng viên giáo sư, phó giáo sư

TPO - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Năm nay, 28 hội đồng giáo sư ngành/liên ngành (hội đồng giáo sư ngành) đều có ứng viên đăng kí xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, ứng viên của 26/28 hội đồng giáo sư ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công khai hồ sơ xét duyệt. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh và Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quốc phòng không công khai danh sách ứng viên theo quy định. Vì vậy, tất cả dữ liệu, số liệu liên quan đến ứng viên xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư công khai chỉ có của 26 ngành.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại phiên họp Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kì 2024-2029 lần thứ II.

Thông tin mới nhất vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, năm nay, cả nước có 836 ứng viên được hội đồng giáo sư ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. So với danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề xuất, số lượng ứng viên giảm 97 người.

Ngành Kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất và số lượng ứng viên bị loại cũng nhiều nhất, 17 người (từ 153 ứng viên từ hội đồng giáo sư cơ sở còn 136 ứng viên); các ngành Công nghệ thông tin, liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, Khoa học Trái đất - Mỏ, có 10 ứng viên bị loại/ngành.

Các hội đồng ngành có 100% ứng viên qua vòng xét duyệt của hội đồng giáo sư ngành gồm: Giao thông vận tải, Luyện kim, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, Tâm lí học, Thủy lợi và Văn học. Năm nay, ngành Văn học có 1 ứng viên PGS.

Hai ứng viên trẻ nhất năm nay (sinh năm 1992) là Nguyễn Hà Thanh (liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm); Đỗ Quang Lộc (ngành Vật lí) được đề xuất xét công nhận tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Theo danh sách Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố ở vòng xét duyệt của hội đồng giáo sư cơ sở, ngành Toán học có 3 ứng viên giáo sư, trong đó có ứng viên trẻ nhất là Võ Hoàng Hưng (sinh năm 1987).

Tuy nhiên, đến vòng xét duyệt của hội đồng giáo sư ngành, ngành Toán chỉ còn 1 ứng viên được đề nghị công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư. Hai ứng viên đã bị loại, trong đó có ứng viên giáo sư trẻ nhất Võ Hoàng Hưng.