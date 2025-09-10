Chân dung hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm 2025

TPO - Trong danh sách các ứng viên vừa được Hội đồng Giáo sư công bố, có hai Tiến sĩ cùng sinh năm 1992 là 2 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 933 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Theo danh sách này, hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1992 (33 tuổi) là Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, ngành Hóa học và Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc, ngành Vật lý.

Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, ngành Hóa học (ảnh trái) và Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc, ngành Vật lý (ảnh phải)

Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh sinh ngày 15/12/1992, quê Nông Cống, Thanh Hóa, hiện công tác tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ứng viên này tốt nghiệp cử nhân ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ tại Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2015; đến tháng 7 năm 2020 nhận bằng Tiến sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa học phân tử và đại phân tử tại ĐH Rennes 1, Cộng hòa Pháp.

Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh làm nghiên cứu viên tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ tháng 7 năm 2015, từ tháng 11 năm 2024 đến nay trở thành nghiên cứu viên chính.

Hiện Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh cũng là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học và Công nghệ cùng một số trường đại học như Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Hướng nghiên cứu chính của ứng viên phó giáo sư ngành Hóa học gồm: nghiên cứu tổng hợp các hợp chất peptidomimetic với tiềm năng làm chất ức chế tương tác protein-protein CD95/PLCy1; nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng bằng phản ứng domino đa thành phần và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng.

Ứng viên này đã hoàn thành 5 đề tài cấp cơ sở/cấp Viện Hóa học và 1 đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; công bố 71 bài báo khoa học, trong đó 46 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ứng viên phó giáo sư ngành Vật lí năm nay trẻ nhất là Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc. sinh ngày 7/11/1992, quê Chi Lăng, tỉnh Lạng SơHiện Tiến sĩ này công tác tại Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông nhận bằng đại học ngành Vật lý, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hiện đại tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2014; đến tháng 12 năm 2019 nhận bằng Tiến sĩ ngành Vật lý, chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc bắt đầu công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ năm 2014; sau đó đến tháng 3/2023 được bổ nhiệm làm Phó Trưởng bộ môn Vật lý vô tuyến tại khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Hiện Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc là giảng viên tại khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hai hướng nghiên cứu chính của ứng viên phó giáo sư này gồm: nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử MEMS và vi lưu tiên tiến ứng dụng trong y sinh; Phát triển và tối ưu hóa mạch điện tử và hệ thống xử lý tín hiệu cho các thiết bị y sinh.

Tiến sĩ đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp cơ sở; công bố 78 bài báo khoa học, trong đó có 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín cùng 2 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

Năm nay, số lượng ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 933, tăng mạnh so với năm 2024.

Trong số 933 ứng viên, có 89 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, 844 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn phó giáo sư. Danh sách này chưa bao gồm ứng viên từ 2 Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự.

Theo đó, 26 ngành/liên ngành đều có ứng viên. Năm 2024, ngành Văn hóa "trắng" ứng viên tham gia đề nghị xét duyệt.