Thông qua Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên 18 tỷ USD

TPO - Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới thu hút các tập đoàn lớn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đề án được triển khai theo ba giai đoạn, từ năm 2025-2050; tổng vốn đầu tư khoảng 463.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 18 tỷ USD.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 vừa tổ chức hội nghị và thống nhất thông qua Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất thông qua đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên. Đây được xem là bước đi nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương và khu vực phía Bắc.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - cho biết, việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án là cần thiết để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Theo ông Nghĩa, mô hình khu kinh tế tự do có tính tích hợp cao, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Trọng tâm là sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hiện đại nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế năng động.

Đề án đặt mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế và tạo đột phá tăng trưởng, hướng tới mức tăng trưởng trên 10% mỗi năm. Khu kinh tế này cũng được định hướng trở thành nơi thử nghiệm các mô hình phát triển mới, thu hút đầu tư chiến lược và mở rộng không gian kinh tế.

Đề án hướng tới thu hút các tập đoàn lớn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo môi trường hội tụ nhân tài và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mô hình quản lý được thiết kế theo cơ chế đặc thù nhằm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Theo định hướng, khu kinh tế tự do Hưng Yên được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc. Trong đó, tỉnh không tập trung mở rộng ưu đãi thuế, phí truyền thống mà ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.

Tỉnh Hưng Yên dự kiến đề xuất 12 nhóm với 31 cơ chế, chính sách, gồm 18 chính sách tốt nhất của Việt Nam hiện nay và 13 chính sách đột phá theo chuẩn quốc tế.

Đề án được triển khai theo ba giai đoạn từ năm 2025 đến 2050 với tổng vốn đầu tư khoảng 463.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 18 tỷ USD. Trong đó, khu vực tư nhân được xác định giữ vai trò chủ đạo.

Theo tính toán, đề án có thể đóng góp thêm cho ngân sách tỉnh khoảng 47.500 tỷ đồng vào năm 2030, khoảng 364.000 tỷ đồng vào năm 2040 và khoảng 1,3 triệu tỷ đồng vào năm 2050.

Khu kinh tế tự do Hưng Yên cũng được kỳ vọng tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động vào năm 2030, hơn 870.000 lao động vào năm 2040 và trên 1,2 triệu lao động vào năm 2050.