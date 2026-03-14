Thế giới Di động mất cổ đông lớn

TPO - Nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 700.000 cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) để giảm sở hữu về 4,97% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của Thế giới Di động.

Tuần qua, VN-Index giảm 71,6 điểm xuống 1.696,24 điểm. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giảm sâu, sau khi mất hơn 112 điểm trong tuần trước. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 7,8 điểm và dừng tại 245,84 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 50,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng hơn 1.194 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng 2,25 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là bán ròng 42 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 0,62 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 19 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 9 - 13/3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 53,6 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 1.133 tỷ đồng.

Bị bán gần 30 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - vừa bị bán giải chấp thêm 7.883.127 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 5,77% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 6 - 11/3.

Từ cuối năm 2025 tới nay, gia đình ông Nguyễn Hùng Cường đã bị bán giải chấp tổng cộng 29.882.027 cổ phiếu DIC Corp.

Cũng trong thời gian trên, mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành bị bán giải chấp 1.769.100 cổ phiếu, giảm sở hữu về 1,73% vốn điều lệ. Từ ngày 9-11/3, em gái ông Cường là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - bị bán giải chấp 2.235.300 cổ phiếu, giảm sở hữu về 1,44% vốn điều lệ.

Như vậy, từ cuối năm 2025 tới nay, gia đình ông Nguyễn Hùng Cường đã bị bán giải chấp tổng cộng 29.882.027 cổ phiếu DIC Corp, tương ứng 3,75% vốn điều lệ DIG.

Trước đó, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) - cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1.574.400 cổ phiếu HDC, giảm sở hữu về 9,06% vốn điều lệ.

Tương tự, từ ngày 4-5/3, ông Đoàn Hữu Hà Vinh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc HDC và là con ông Thuận bị bán giải chấp 770.400 cổ phiếu HDC, giảm sở hữu về 1,8% vốn điều lệ.

Trong ngày 4/3, vợ ông Thuận là bà Nguyễn Thị Thanh Hà bị bán giải chấp 267.800 cổ phiếu HDC, giảm sở hữu về 3,24% vốn điều lệ. Về cổ phiếu, từ ngày 16/10/2025 đến ngày 6/3, cổ phiếu HDC đã giảm 50%, từ 37.500 đồng về 18.600 đồng/cổ phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân - Phó tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) - vừa bán ra 3 triệu cổ phiếu SMC để giảm sở hữu về 143.076 cổ phiếu, tương ứng 0,19% vốn điều lệ.

Ngược lại, kết thúc thời gian đăng ký từ ngày 5/2-5/3, ông Nguyễn Quang Trung - Tổng giám đốc SMC đã không vào cổ phiếu nào trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu và vẫn chưa sở hữu cổ phiếu nào khi kết thúc thời gian đăng ký.

Do đó, từ ngày 11/3-8/4, ông Trung đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu, lên 5,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,01% vốn điều lệ. Về thị giá, từ ngày 25/9/2025 đến ngày 11/3, cổ phiếu SMC đã giảm 35%, từ 16.800 đồng về 10.950 đồng/cổ phiếu.

Thay đổi ở Thế giới Di động

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 700.000 cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) để giảm sở hữu về 4,97% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của Thế giới Di động. Trong đó, quỹ bán ra 700.000 cổ phiếu là Amersham Industries Limited. Từ ngày 2/2-12/3, cổ phiếu MWG đã quay đầu giảm gần 10%, từ 93.700 đồng về 84.600 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Nam Việt (Navico - mã chứng khoán: ANV) thông báo, ông Doãn Chí Thiên - Phó tổng giám đốc thường trực muốn mua 1 triệu cổ phiếu cho mục đích cá nhân. Giao dịch được thực hiện từ ngày 13/3-11/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Thiên sẽ nâng sở hữu của mình tại ANV lên hơn 1,14 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, Phó Tổng Giám đốc muốn gom cổ phiếu ANV trong bối cảnh cổ phiếu này đã giảm gần 17% so với vùng đỉnh ngắn hạn thiết lập vào cuối tháng 2. Ước tính, ông Thiên sẽ chi hơn 23 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đăng ký.

Ở chiều ngược lại, vào cuối tháng 1, ông Đỗ Lập Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc - đã thoái toàn bộ 900.000 cổ phiếu ANV sở hữu. Ông Nguyễn Văn Vỹ - Phó Tổng Giám đốc - cũng bán ra 100.000 cổ phiếu.