Cổ phiếu Vinaconex liên tục tăng trần

TPO - Thị trường chứng khoán ngày 12/3 ghi nhận điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn. VN-Index đóng cửa giảm gần 19 điểm, lùi về quanh 1.710 điểm. Ngược dòng thị trường, cổ phiếu của Vinaconex có phiên thứ 3 liên tiếp tăng trần.

Lực kéo giảm chủ yếu đến từ nhóm trụ. Rổ VN30 mất hơn 30 điểm khi hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và dầu khí đồng loạt điều chỉnh. TCB, VPB, BID, CTG, MBB đều giảm trên 2%, trong khi FPT lùi hơn 3%.

Ở nhóm năng lượng, PLX giảm gần 6%, GAS mất hơn 4%, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. MWG - tâm điểm của phiên trước - cũng quay đầu giảm hơn 2%, cho thấy dòng tiền ngắn hạn đã có động thái chốt lời.

Nhóm chứng khoán không nằm ngoài xu hướng chung. SSI, SHS, MBS, VND, HCM đồng loạt giảm từ 2-4% sau nhịp tăng nóng. Sự suy yếu của các nhóm dẫn dắt khiến chỉ số phần lớn thời gian giao dịch trong trạng thái giằng co dưới tham chiếu.

Một số cổ phiếu "ngược dòng", tăng trần.

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Vẫn có 8 cổ phiếu tăng hết biên độ, trong đó đáng chú ý là VCG, DPM và NVL - những mã ghi nhận thanh khoản ở mức hàng trăm tỷ đồng. DPM tăng trần với khối lượng đột biến hơn 20 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, VCG tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, bất chấp diễn biến điều chỉnh của thị trường chung, đóng cửa ở mức 22.750 đồng/cổ phiếu, VCG đã tăng gần 22% chỉ trong ba phiên, thanh khoản đạt gần 1.000 tỷ đồng, thuộc top đầu toàn thị trường, với lượng dư mua giá trần lên tới hàng chục triệu đơn vị.

Diễn biến của VCG gây bất ngờ trong bối cảnh 2 lãnh đạo cấp cao của Vinaconex vừa bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vinaconex cho biết đơn vị nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới - Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex và ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,73 điểm (1,08%) xuống 1.709,61 điểm. HNX-Index tăng 0,83 điểm (0,34%) lên 247,85 điểm. UPCoM-Index giảm 0,24 điểm xuống mốc 123,85 điểm. Thanh khoản HoSE chỉ hơn 26.300 tỷ đồng, thấp hơn so với phiên bùng nổ trước đó. Khối ngoại quay lại bán 300 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VHM, PVS, TMS, BSR…