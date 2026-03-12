Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cổ phiếu Vinaconex liên tục tăng trần

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thị trường chứng khoán ngày 12/3 ghi nhận điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn. VN-Index đóng cửa giảm gần 19 điểm, lùi về quanh 1.710 điểm. Ngược dòng thị trường, cổ phiếu của Vinaconex có phiên thứ 3 liên tiếp tăng trần.

Lực kéo giảm chủ yếu đến từ nhóm trụ. Rổ VN30 mất hơn 30 điểm khi hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và dầu khí đồng loạt điều chỉnh. TCB, VPB, BID, CTG, MBB đều giảm trên 2%, trong khi FPT lùi hơn 3%.

Ở nhóm năng lượng, PLX giảm gần 6%, GAS mất hơn 4%, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. MWG - tâm điểm của phiên trước - cũng quay đầu giảm hơn 2%, cho thấy dòng tiền ngắn hạn đã có động thái chốt lời.

Nhóm chứng khoán không nằm ngoài xu hướng chung. SSI, SHS, MBS, VND, HCM đồng loạt giảm từ 2-4% sau nhịp tăng nóng. Sự suy yếu của các nhóm dẫn dắt khiến chỉ số phần lớn thời gian giao dịch trong trạng thái giằng co dưới tham chiếu.

Một số cổ phiếu &quot;ngược dòng&quot;, tăng trần.
Một số cổ phiếu "ngược dòng", tăng trần.

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Vẫn có 8 cổ phiếu tăng hết biên độ, trong đó đáng chú ý là VCG, DPM và NVL - những mã ghi nhận thanh khoản ở mức hàng trăm tỷ đồng. DPM tăng trần với khối lượng đột biến hơn 20 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, VCG tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, bất chấp diễn biến điều chỉnh của thị trường chung, đóng cửa ở mức 22.750 đồng/cổ phiếu, VCG đã tăng gần 22% chỉ trong ba phiên, thanh khoản đạt gần 1.000 tỷ đồng, thuộc top đầu toàn thị trường, với lượng dư mua giá trần lên tới hàng chục triệu đơn vị.

Diễn biến của VCG gây bất ngờ trong bối cảnh 2 lãnh đạo cấp cao của Vinaconex vừa bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vinaconex cho biết đơn vị nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới - Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex và ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,73 điểm (1,08%) xuống 1.709,61 điểm. HNX-Index tăng 0,83 điểm (0,34%) lên 247,85 điểm. UPCoM-Index giảm 0,24 điểm xuống mốc 123,85 điểm. Thanh khoản HoSE chỉ hơn 26.300 tỷ đồng, thấp hơn so với phiên bùng nổ trước đó. Khối ngoại quay lại bán 300 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VHM, PVS, TMS, BSR…

Việt Linh
#VN-Index #Chứng khoán #Vinaconex #VCG #DPM #thị trường #cổ phiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục