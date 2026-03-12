Nhân viên văn phòng 32 tuổi kiếm thêm vài triệu mỗi tháng nhờ bán hàng online

Với mức lương khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng, anh M. (29 tuổi) từng cho rằng thu nhập của mình đủ ổn để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên khi gia đình có thêm thành viên mới, anh bắt đầu tìm kiếm một nguồn thu nhập phụ. Sau giờ làm, anh thử mở gian hàng online trên một nền tảng thương mại điện tử mới và dần có thêm một khoản thu nhỏ để hỗ trợ chi tiêu gia đình.

Anh M. (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) hiện có mức lương khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng. Với nhiều người trẻ độc thân, mức thu nhập này có thể tạm ổn. Tuy nhiên với anh M., khi đã có vợ và một em bé mới 5 tháng tuổi, khoản lương này đôi khi trở nên khá chật vật để xoay xở chi tiêu hằng tháng.

“Tiền nhà, tiền sữa cho con, rồi các chi phí sinh hoạt… nhiều lúc cuối tháng nhìn lại gần như không dư được bao nhiêu,” anh chia sẻ.

Cũng giống nhiều người làm văn phòng khác, anh bắt đầu tìm kiếm cách tăng thêm thu nhập sau giờ làm. Sau khi tìm hiểu nhiều lựa chọn khác nhau, từ làm thêm online đến bán hàng nhỏ lẻ, anh quyết định thử mở một gian hàng trực tuyến.

Qua thời gian tìm hiểu, anh M biết đến Muamau seller - một nền tảng bán hàng cho người mới bắt đầu hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm. Muamau Seller hiện được thiết kế theo hai cách vận hành khác nhau, nhằm phù hợp với từng nhóm người bán.

Ở mô hình thứ nhất, nền tảng hỗ trợ gần như toàn bộ quy trình vận hành, từ đăng tải và tối ưu thông tin sản phẩm, lưu kho hàng hóa, xử lý đơn, đóng gói, vận chuyển cho đến chăm sóc khách hàng và đối soát thanh toán. Nhờ đó, người bán có thể bắt đầu kinh doanh mà không cần đầu tư nhiều vào kho bãi hay hệ thống hậu cần.

Mô hình thứ hai là hình thức bán tự vận hành (semi-managed), phù hợp với những người bán đã có nguồn hàng ổn định. Trong trường hợp này, người bán sẽ trực tiếp cung cấp và đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn, đồng thời phụ trách chăm sóc khách hàng. Các khâu như quản lý đơn hàng trên hệ thống, kết nối vận chuyển, đối soát doanh thu và thanh toán sau bán sẽ do Muamau hỗ trợ.

Theo anh M., mô hình này giúp người bán vẫn kiểm soát được chất lượng sản phẩm nhưng không phải tự vận hành toàn bộ quy trình bán hàng.

Cách vận hành khiến nhiều người mới bất ngờ

“Ban đầu tôi cũng khá bối rối vì chưa quen với cơ chế này,” anh cho biết. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, anh nhận ra mô hình này không phải là điều quá xa lạ trong thương mại điện tử quốc tế. “Thoạt nhìn có thể hơi lạ, nhưng thực chất khá giống với một số mô hình fulfillment trung gian đang được sử dụng trên thế giới,” anh giải thích.

Theo trải nghiệm của anh, tổng thời gian từ khi đơn hàng được tạo đến khi khoản thanh toán của người mua được hoàn về ví của người bán sau khi giao hàng thành công thường bao gồm khoảng 7–10 ngày cho quá trình giao hàng và thêm khoảng 7 ngày cho giai đoạn hậu mãi.

Bán hàng sau giờ làm: thêm thu nhập nhưng cần kiên nhẫn

Anh M. cho biết mức lợi nhuận phụ thuộc khá nhiều vào cách lựa chọn sản phẩm. Trong quá trình bán thử, biên lợi nhuận của nhiều sản phẩm dao động khoảng 13–16% so với giá vốn.

Sau khoảng 2 tháng bán thử, anh bắt đầu có thêm một khoản thu nhập nhỏ vài triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu từ những đơn hàng được phân phối đều đặn trên hệ thống. Dù chưa phải con số lớn, khoản tiền này phần nào giúp anh có thêm chi phí để trang trải sinh hoạt cho gia đình.

Sau khi tiền về ví trên hệ thống, người bán có thể tiếp tục xoay vòng vốn hoặc rút về tài khoản ngân hàng. Tuy vậy, anh cũng cho rằng người mới nên bắt đầu với quy mô nhỏ để làm quen với cách vận hành của nền tảng trước khi mở rộng.

Xu hướng tìm thêm nguồn thu nhập ngoài giờ

Không chỉ riêng anh M., trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều nhân viên văn phòng cũng bắt đầu tìm kiếm nguồn thu nhập phụ sau giờ làm.

Bán hàng online, đặc biệt là những mô hình không yêu cầu đầu tư kho bãi lớn, đang trở thành một lựa chọn được nhiều người cân nhắc. Tuy nhiên, giống như bất kỳ hình thức kinh doanh nào, việc tìm hiểu kỹ cách vận hành của nền tảng vẫn là điều cần thiết trước khi tham gia.

Với anh M., việc bán hàng trên Muamau Seller hiện giống như một kênh thu nhập phụ bên cạnh công việc chính. “Chưa phải là quá lớn, nhưng ít nhất cũng giúp mình có thêm một khoản để trang trải chi phí gia đình,” anh nói.