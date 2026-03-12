Chuỗi Khí - Điện LNG khép kín đầu tiên của Petrovietnam góp phần hiện thực hóa mục tiêu đô thị xanh

Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, bài toán không chỉ nằm ở việc có thêm nguồn điện mới, mà ở cách tổ chức một hệ sinh thái năng lượng đồng bộ, linh hoạt và phát thải thấp. Sự hình thành chuỗi Khí - Điện LNG khép kín đầu tiên, với hạt nhân là Kho LNG Thị Vải và Cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (trước đây là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petrovietnam) đang mở ra một mô hình phát triển mới: tích hợp từ nhập khẩu LNG đến phát điện thương mại, do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

Đây không chỉ là một tổ hợp dự án, mà là bước đi chiến lược của Petrovietnam trong vai trò tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và đóng góp vào lộ trình phát thải ròng bằng “0” của quốc gia.

Từ kho LNG Thị Vải: PV GAS mở “cửa ngõ” LNG Việt Nam

Ở mắt xích đầu tiên của chuỗi giá trị, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Petrovietnam, giữ vai trò tiên phong trong nhập khẩu, tồn trữ và tái hóa khí LNG.

Chuỗi Khí - Điện LNG hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và đóng góp vào lộ trình phát thải ròng bằng “0” của quốc gia.

Kho LNG Thị Vải là công trình hạ tầng LNG quy mô công nghiệp đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước chuyển căn bản từ phụ thuộc hoàn toàn vào khí nội địa sang chủ động tham gia thị trường LNG quốc tế. Với hệ thống bồn chứa, cảng tiếp nhận tàu LNG và dây chuyền tái hóa khí đạt tiêu chuẩn quốc tế, công trình này không chỉ phục vụ riêng Nhơn Trạch 3 và 4, mà còn được định vị là hạ tầng chiến lược, có khả năng mở rộng để cung cấp khí cho nhiều khách hàng công nghiệp và điện lực trong tương lai.

Việc PV GAS trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán LNG, tổ chức logistics, quản trị rủi ro giá và vận hành hạ tầng tái hóa khí đã từng bước hình thành năng lực cốt lõi cho thị trường LNG nội địa. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng LNG toàn cầu, đồng thời nâng cao tính chủ động trước biến động năng lượng thế giới.

Tàu FAT’H AL KHAIR vừa cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải ngày 10/3 mang theo 63.000 tấn LNG, góp phần giữ ổn định nguồn cung LNG cho thị trường trong biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Kho LNG Thị Vải vì thế không chỉ là một công trình kỹ thuật, mà là “cửa ngõ” của kỷ nguyên LNG tại Việt Nam.

Đến Nhơn Trạch 3 và 4: PV Power hoàn thiện chuỗi giá trị khí - điện LNG

Ở mắt xích cuối cùng - phát điện - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đơn vị thành viên của Petrovietnam đóng vai trò trung tâm trong việc hiện thực hóa giá trị của LNG cho phát điện.

Nhơn Trạch 3 và 4 là những nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ turbine khí thế hệ mới, hiệu suất cao, khả năng vận hành linh hoạt, đáp ứng nhanh nhu cầu điều độ hệ thống. Trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn, vai trò của các nhà máy điện khí LNG như một “nguồn điện nền linh hoạt” càng trở nên rõ nét.

Dự án được triển khai trong điều kiện đặc biệt: khởi công giữa đại dịch COVID-19, chưa có tiền lệ về cơ chế giá khí LNG trong giá điện, không có bảo lãnh Chính phủ trong thu xếp vốn quốc tế. Tuy nhiên, với quyết tâm của Petrovietnam và PV Power, dự án vẫn được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, hiệu quả và hài hòa lợi ích các bên.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá dự án là hình mẫu với nhiều “cái nhất”, từ quy mô, công nghệ đến giá điện thương mại cạnh tranh. Quan trọng hơn, đây là thông điệp mạnh mẽ về năng lực tự chủ tài chính và quản trị dự án của doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hiện đại.

Chuỗi Khí - Điện LNG và mục tiêu đô thị xanh của TP Hồ Chí Minh

Với vị trí địa lý gần trung tâm phụ tải lớn nhất cả nước, chuỗi Thị Vải - Nhơn Trạch có ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Việc bổ sung nguồn điện khí LNG phát thải thấp giúp giảm áp lực môi trường, cải thiện chất lượng không khí, đồng thời bảo đảm nguồn điện ổn định cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đô thị xanh.

Trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam, LNG được xem là giải pháp chuyển tiếp quan trọng. Chuỗi Khí - Điện LNG đầu tiên vì thế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của các đô thị lớn, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước.

Ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT PV Power nhấn mạnh, sự thành công của Nhơn Trạch 3 và 4 xuất phát từ định hướng chuyển dịch năng lượng, tầm nhìn phát triển công nghiệp - năng lượng quốc gia và chuỗi giá trị nội tại do Tập đoàn kiến tạo từ nhiều năm trước. Chính nền tảng này đã giúp Việt Nam triển khai thành công các dự án điện LNG đầu tiên mà không cần bảo lãnh Chính phủ - một dấu mốc thể hiện tầm vóc mới của doanh nghiệp Việt trên bản đồ năng lượng.

Mô hình LNG Thị Vải - Nhơn Trạch giúp tối ưu chi phí toàn chuỗi, giảm rủi ro cung ứng, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo nền tảng hình thành thị trường LNG minh bạch, cạnh tranh trong tương lai.

Petrovietnam và định hướng nhân rộng các chuỗi LNG trong tương lai

Điểm cốt lõi trong mô hình LNG Thị Vải - Nhơn Trạch nằm ở tư duy “chuỗi giá trị tích hợp”. Thay vì phát triển rời rạc từng dự án, Petrovietnam đảm nhận vai trò “nhạc trưởng”, kết nối PV GAS ở khâu khí, PV Power ở khâu điện, cùng các định chế tài chính và đối tác kỹ thuật quốc tế.

Mô hình này giúp tối ưu chi phí toàn chuỗi, giảm rủi ro cung ứng, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo nền tảng hình thành thị trường LNG minh bạch, cạnh tranh trong tương lai.

Trong chuỗi giá trị này, Petrovietnam giữ vai trò trung tâm trong việc kiến tạo và điều phối toàn bộ hệ sinh thái khí – điện LNG. Không chỉ là nhà đầu tư vào từng dự án riêng lẻ, Petrovietnam tham gia xuyên suốt từ khâu tiếp cận thị trường LNG quốc tế, phát triển hạ tầng kho cảng, tái hóa khí, hệ thống vận chuyển đến các nhà máy điện khí hiện đại.

Cách tiếp cận theo chuỗi khép kín này giúp bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định, tối ưu hiệu quả vận hành và từng bước hình thành thị trường LNG trong nước. Đồng thời, việc Petrovietnam chủ động làm chủ các mắt xích quan trọng của chuỗi LNG cũng góp phần tăng cường an ninh năng lượng, tạo nền tảng cho quá trình chuyển dịch sang hệ thống năng lượng sạch và bền vững của Việt Nam trong những thập niên tới.

Trong định hướng dài hạn, Petrovietnam sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các chuỗi Khí - Điện LNG tương tự tại các trung tâm điện lực khác, gắn với quy hoạch hạ tầng LNG quốc gia và yêu cầu chuyển dịch năng lượng. Song song đó là nâng cao năng lực nội địa hóa dịch vụ kỹ thuật, chế tạo, vận hành và quản trị rủi ro, từng bước xây dựng ngành công nghiệp LNG nội địa.

Chuỗi Khí - Điện LNG khép kín đầu tiên vì thế không chỉ là một thành tựu riêng lẻ, mà là “viên gạch nền” cho cấu trúc năng lượng mới của Việt Nam.

Từ Thị Vải đến Nhơn Trạch, một mô hình đã được định hình: chủ động nguồn nhiên liệu, làm chủ hạ tầng, kiểm soát chuỗi giá trị và cung cấp điện sạch hơn cho nền kinh tế. Đó là bước chuyển mạnh mẽ của Petrovietnam - từ một tập đoàn dầu khí truyền thống sang tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên năng lượng chuyển đổi.