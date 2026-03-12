'Luồng xanh' cho các dự án nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:
Bám sát chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thời gian qua đã ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực này, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án.
NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở cho người thu nhập thấp. Hiện tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hơn 25.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại (NHTM) trên 16.000 tỷ đồng.
Tại NHCSXH, dư nợ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP đạt hơn 20.500 tỷ đồng, cùng gần 4.800 tỷ đồng cho bốn chương trình hỗ trợ nhà ở dành cho các đối tượng chính sách.
Trong khi đó, tại các NHTM, dư nợ cho vay khoảng 16.000 tỷ đồng, gồm hơn 9.000 tỷ đồng cho vay theo cơ chế thông thường và gần 7.000 tỷ đồng thuộc Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP (doanh số giải ngân 8.293 tỷ đồng). Đáng chú ý, các NHTM đã cam kết cho vay 20.500 tỷ đồng, tương đương 17% quy mô gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, và sẽ tiếp tục giải ngân theo tiến độ thi công các dự án.
Để khuyến khích các ngân hàng tham gia chương trình, NHNN cho phép không tính dư nợ của gói tín dụng này vào hạn mức tăng trưởng tín dụng hằng năm của từng ngân hàng, đồng thời duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ổn định nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Hiện lãi suất cho vay đối với chủ đầu tư khoảng 6,1%/năm và người mua nhà ở xã hội khoảng 5,6%/năm, được đánh giá là mức ưu đãi so với mặt bằng thị trường.
Nhờ các giải pháp đồng bộ từ Chính phủ, bộ ngành và địa phương, tiến độ giải ngân của chương trình đã cải thiện rõ rệt. Đến cuối tháng 1 năm nay, các ngân hàng thương mại đã đồng ý cho vay 20.500 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cuối năm 2024, đạt 17% quy mô gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Tuy vậy, quy mô vốn còn lại của chương trình vẫn rất lớn, cho thấy dư địa tín dụng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới vẫn còn đáng kể.
Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng:
Đến nay cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô 701.247 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong đó, 196 dự án đã hoàn thành với 170.673 căn; 220 dự án đang khởi công xây dựng với 214.948 căn; và 321 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 315.626 căn.
Riêng trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 103.113 căn hộ, đạt 103% so với mục tiêu 100.000 căn đề ra. Có 20 địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu, góp phần giúp kết quả chung vượt kế hoạch.
Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã hội, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, quy mô 220 dự án đang triển khai với gần 215.000 căn đã vượt mức kế hoạch của năm nay. Chỉ riêng tháng 2 vừa qua, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án, quy mô khoảng 20.000 căn hộ, cho thấy tín hiệu tích cực của chương trình.
Để đẩy nhanh tiến độ và hướng tới mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu, Bộ Xây dựng sẽ triển khai 9 nhóm giải pháp trọng tâm. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo sát tiến độ từng công trình; đồng thời yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực để hoàn thành các dự án đang khởi công ngay trong năm nay, đồng thời chuẩn bị quỹ đất sạch có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ để phát triển thêm dự án mới. Các cơ chế đặc thù sẽ được áp dụng nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính, sẵn quỹ đất tham gia phát triển nhà ở xã hội.
Đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội sẽ được đưa vào nhóm “luồng xanh” về thủ tục hành chính, cho phép thực hiện song song nhiều quy trình nhằm cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tiến độ triển khai chương trình sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng định kỳ hằng tháng và hằng quý để kịp thời có giải pháp chỉ đạo, điều hành.
Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong:
Bức tranh phát triển nhà ở xã hội hiện nay đang xuất hiện nhiều điểm sáng trên khắp cả nước. Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những thông tin tích cực như khởi công, mở bán các dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương. Đây là tín hiệu rất đáng mừng đối với người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu về nhà ở nhưng khả năng tài chính còn hạn chế. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, việc nguồn cung dần được cải thiện mang lại nhiều kỳ vọng cho thị trường cũng như cho người lao động.
Ở góc độ chính sách, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Từ các nghị quyết, nghị định cho đến việc điều chỉnh nhiều quy định pháp luật, những động thái này cho thấy quyết tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn” để tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới. Không chỉ ở cấp Trung ương, nhiều địa phương cũng đang chủ động vào cuộc. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh, thành khác đã tích cực triển khai các chương trình, dự án nhà ở xã hội, góp phần tạo nên một làn sóng mới trên thị trường bất động sản.
Đây là tín hiệu tích cực, mang lại hy vọng cho rất nhiều người dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ - những người đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu đô thị và có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài.
Tại thời điểm đầu năm mới, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để ‘giải nhiệt’ nhu cầu nhà ở của thế hệ trẻ, của lực lượng lao động đang đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhà ở rõ ràng là một trong những nhu cầu thiết yếu và cấp bách nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khởi sắc thực tế còn không ít điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.
Thứ nhất, nguồn cung nhà ở xã hội hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân. Khoảng cách giữa cung và cầu vẫn còn khá xa, khiến việc tiếp cận loại hình nhà ở này đối với nhiều người vẫn là bài toán khó.
Thứ hai, dù cơ chế, chính sách đã được ban hành khá nhiều nhưng trong quá trình triển khai vẫn tồn tại những rào cản nhất định. Những vướng mắc này không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển dự án mà còn tác động trực tiếp đến người dân - đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.
Thứ ba, một vấn đề rất quan trọng là làm sao bảo đảm tính minh bạch và đúng đối tượng trong việc phân bổ nhà ở xã hội. Đây là chính sách lớn, mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc của Đảng và Nhà nước, vì vậy cần có cơ chế giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng người thực sự cần nhà thì khó tiếp cận, trong khi một số người không đúng tiêu chuẩn lại có thể hưởng lợi từ chính sách.
Làm thế nào để đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong tiếp cận nhà ở xã hội, để chính sách an sinh này thực sự đến đúng người, đúng đối tượng - đó là một trong những vấn đề cần tiếp tục được bàn thảo và tháo gỡ trong thời gian tới? Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, các chuyên gia hàng đầu và cộng đồng doanh nghiệp, hội thảo hôm nay sẽ mang đến nhiều ý kiến sâu sắc và đề xuất thiết thực góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả triển khai nhà ở xã hội trong thời gian tới.
Sáng 12/3, Bộ xây dựng và Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo với chủ đề “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm bảo công bằng thụ hưởng”. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng); ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước); GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; đại diện Sở Xây dựng Hà Nội; ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM.
Về phía doanh nghiệp có sự tham gia của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC; Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1- Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thúy Hà - Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera; ông Lê Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BIC Việt Nam; ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc BQL Dự án Kim Chung; ông Vũ Hoàng Việt - Đại diện Tập đoàn Hoa Sen...
Về phía ngân hàng có đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank); đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).