Giá vàng 'cài số lùi'

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (15/3), giá vàng tiếp tục giảm mạnh về quanh mốc 182 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 182,6 triệu đồng/lượng.

v1.jpg
Giá vàng miếng quanh mốc 182 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 5.021 USD/ounce. Giá vàng thế giới ghi nhận đà giảm liên tiếp sau khi xung đột Trung Đông nổ ra. Điều này, theo nhận xét của chuyên gia là bất thường vì vàng vốn được kỳ vọng tăng giá khi căng thẳng chính trị nổ ra. Tuy nhiên, điều này có thể được lý giải trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD để phân bổ lại danh mục.

Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tiếp tục giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý niêm yết 83 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 82 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.065 đồng/USD. Tại Vietcombank giá USD niêm yết ở mức 26.048 - 26.318 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường chợ đen giao dịch mức 27.150 - 27.190 đồng/USD mua - bán.

