Lừa bán vàng giá rẻ trên Facebook, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Ngọc Văn
TPO - Dùng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên Yến Nhi rao bán vàng SJC giá thấp hơn thị trường để dụ người mua chuyển tiền, một thanh niên đã chiếm đoạt hơn 372 triệu đồng rồi chặn liên lạc.

Ngày 13/3, thông tin từ Công an phường Hương Trà (TP. Huế) cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch mua bán vàng trên mạng xã hội.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (thứ hai từ phải sang) tại cơ quan công an.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn tố giác của bà Võ Thị S. (SN 1970, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về việc bị lừa khi giao dịch mua 2 cây vàng SJC qua mạng xã hội Facebook.

Theo trình báo, bà S. liên hệ mua vàng với tài khoản Facebook mang tên Yến Nhi. Sau khi thỏa thuận, bà chuyển số tiền 372,6 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu để nhận vàng, nhưng ngay sau đó tài khoản này cắt đứt liên lạc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà nhanh chóng xác minh, truy xét và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996, thường trú tổ dân phố Tân Mỹ, phường Phong Quảng, TP. Huế; hiện ở tổ dân phố Cổ Bi 3, phường Phong Thái, TP. Huế).

Lực lượng công an sau đó phát hiện Hậu tại khu vực phường Phú Bài (Huế) và mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hậu thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook Yến Nhi vào nhóm “Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng 9999”, tìm những người đang rao bán vàng để hỏi giá, sau đó đăng thông tin bán vàng với mức giá thấp hơn thị trường nhằm dụ người mua chuyển tiền.

Theo lời khai, Hậu yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản trung gian, sau khi nhận được tiền thì chiếm đoạt và chặn toàn bộ liên lạc với các tài khoản đã giao dịch.

Công an phường Hương Trà khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch mua bán tài sản qua mạng xã hội, đặc biệt với các trường hợp rao bán giá rẻ bất thường; chỉ nên giao dịch trực tiếp, kiểm chứng rõ thông tin để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

#lừa đảo #bán vàng #giá rẻ #chiếm đoạt #Công an phường Hương Trà #Đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu #vàng SJC #mạng xã hội #Facebook #TP Huế

