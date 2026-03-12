Thủ đoạn lừa đảo 30.000 nạn nhân của 'thần y' dỏm

TPO - Ngày 12/3, trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của đường dây lừa đảo quy mô lớn núp bóng phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”. Các đối tượng đã dựng lên kịch bản tinh vi, quảng cáo rầm rộ “bài thuốc gia truyền” chữa xương khớp trên mạng xã hội, khiến hơn 30.000 người trên cả nước sập bẫy.

“Thần y” tự phong và bài thuốc không công thức

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án.

Theo Đại tá Lê Ngọc Anh, sau thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 4/2/2026, Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh chính trị Nội bộ đã phá thành công Chuyên án CT288, triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét hai địa điểm gồm khu vực sản xuất thuốc tại xã Bá Thước (Thanh Hóa) và phòng khám tại số 31–33 Khuất Duy Tiến (Hà Nội). Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu chế biến thuốc, sổ sách ghi chép thông tin khách hàng, kịch bản tư vấn cùng hệ thống máy tính, điện thoại phục vụ hoạt động lừa đảo.

Kết quả điều tra cho thấy sản phẩm mang tên “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” thực chất được sản xuất từ các loại thân cây, lá cỏ thu mua trôi nổi từ người dân. Nguyên liệu sau đó được băm chặt, xay nghiền thành bột trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo rồi đóng gói bằng túi zip, bảo quản lạnh như thực phẩm. “Qua đấu tranh, Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc này không có công thức chuẩn, cũng không hề được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành,” Đại tá Lê Ngọc Anh thông tin.

“Đường dây này do Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996) cầm đầu. Các đối tượng đã lợi dụng niềm tin của người bệnh vào y học cổ truyền để dựng lên câu chuyện về một ‘bài thuốc gia truyền 3 đời’, từ đó lừa đảo người dân trên phạm vi cả nước,” Đại tá Lê Ngọc Anh cho biết.

Theo điều tra, Hoàng Văn Toàn từng là nhân viên ngân hàng nhưng nghỉ việc và theo học một khóa y học cổ truyền trực tuyến vào năm 2016. Sau khi hoàn thành khóa học, Toàn tìm đến một phòng khám đông y để học việc và tiếp cận một bài thuốc chữa xương khớp từ một cá nhân tại Thái Nguyên.

Tuy nhiên, khi tự triển khai điều trị, Toàn không thể phối ngũ đúng tỷ lệ dược liệu nên bài thuốc không mang lại hiệu quả. Bất chấp điều đó, đối tượng vẫn tiếp tục pha trộn các loại thảo dược theo ý tưởng riêng, đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” và quảng bá như một phương thuốc gia truyền.

"Cỗ máy" marketing bất chấp

Lê Đình Tiến khai nhận tại cơ quan điều tra.

Nếu Hoàng Văn Toàn là người tạo ra “bài thuốc”, thì Lê Đình Tiến chính là người biến sản phẩm này thành một “thương hiệu thần dược” trên mạng xã hội. Khoảng cuối năm 2023, nhận thấy việc quảng cáo trực tuyến có thể mang lại nguồn lợi lớn, Tiến đã cùng Toàn xây dựng hệ thống marketing quy mô. Hàng loạt fanpage được lập ra, các chiến dịch quảng cáo được triển khai trên Facebook, TikTok, Zalo nhằm tiếp cận người bệnh xương khớp, đặc biệt là người cao tuổi và lao động thu nhập thấp.

Đối tượng tham gia vào chương trình vinh danh, trao thưởng về bài thuốc Hoàng Minh Đường, mượn danh các hiệp hội đông y để tạo dựng uy tín giả tạo. Song song với đó, tại trụ sở công ty, một “đội quân sale” được đào tạo theo kịch bản tâm lý chiến, xưng là bác sĩ, lương y để tư vấn và cam kết “chữa khỏi 100%”.

“Chúng xây dựng hệ thống vận hành rất chuyên nghiệp, từ bộ phận marketing, tư vấn online đến khâu sản xuất, đóng gói và vận chuyển. Mỗi khâu đều có kịch bản chi tiết nhằm thuyết phục người bệnh tin vào công dụng của loại thuốc này,” Đại tá Lê Ngọc Anh cho biết.

Thậm chí, khi người bệnh phản ánh bị ngứa hoặc phù nề, phồng rộp sau khi sử dụng thuốc, các đối tượng còn tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để người bệnh tự xử lý tác dụng phụ, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Thông tin thêm, Trung tá Hà Quang Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn tổ chức khám bệnh trực tiếp tại phòng khám và mở thêm cơ sở tại Hà Nội. Một số người có chuyên môn y khoa được mời tham gia thăm khám nhằm tạo “vỏ bọc” cho hoạt động này. “Các đối tượng đều biết rõ bài thuốc chưa được cấp phép và không phải gia truyền, nhưng vẫn cố tình quảng cáo sai sự thật nhằm đánh vào tâm lý người bệnh”, Trung tá Hiếu cho biết.

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống bán hàng của các đối tượng, từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng trên toàn quốc, thu lợi bất chính khoảng 227 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đến ngày 10/2/2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ sở hoạt động của các đối tượng.

Vẫn theo Trung tá Hà Quang Hiếu, nhiều đối tượng trong đường dây biết rõ Hoàng Văn Toàn không phải lương y và bài thuốc không có cơ sở khoa học, nhưng vì lợi nhuận vẫn tham gia quảng cáo, bán hàng và tiếp tay cho hành vi phạm pháp.

“Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật,” ông nhấn mạnh.