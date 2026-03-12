Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Người phụ nữ chuyên quỵt tiền của đối tác bằng chiêu 'chuyển khoản thiếu 3 số 0'

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một người phụ nữ lợi dụng sự tin tưởng trong kinh doanh để lừa đảo tinh vi bằng cách "chuyển khoản thiếu 3 số 0", chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 12/3, tin từ Viện KSND khu vực 11 - Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, do làm ăn thua lỗ, từ tháng 12/2025, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Đặng Thị Minh Nghiêm (trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), người từng có quan hệ mua bán hải sản với Vân trước đó.

Lợi dụng sự quen biết và tin tưởng trong giao dịch, Vân nghĩ ra thủ đoạn “chuyển khoản thiếu 3 số 0”. Cụ thể, khi thanh toán tiền mua hải sản, Vân chỉ chuyển số tiền rất nhỏ nhưng có dãy số giống với số tiền cần thanh toán. Chẳng hạn, đơn hàng cần thanh toán 9.034.000 đồng thì Vân chỉ chuyển 9.034 đồng; đơn hàng 11.278.000 đồng thì chỉ chuyển 11.278 đồng, tức thiếu ba chữ số 0 ở cuối.

11032602.jpg
Đối tượng Lê Thị Thúy Vân sử dụng thủ đoạn "chuyển khoản thiếu 3 số 0" để chiếm đoạt tiền.

Sau khi thực hiện lệnh chuyển khoản với số tiền nhỏ, Vân nhanh chóng chụp màn hình thông báo giao dịch rồi gửi qua zalo cho chị Nghiêm. Trước khi người nhận kịp nhìn kỹ con số bên dưới, Vân lập tức thu hồi tin nhắn chứa ảnh chụp và nhắn lại rằng đã chuyển đủ tiền.

Tin tưởng do đã nhiều lần làm ăn trước đó, chị Nghiêm không kiểm tra biến động số dư trong tài khoản ngân hàng. Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong chưa đầy một tháng, Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của chị Nghiêm hơn 140 triệu đồng. Khi sự việc bị phát hiện, Vân nhanh chóng xóa dấu vết liên lạc, chặn các kênh liên hệ và rời khỏi nơi cư trú. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Lừa đảo #chuyển khoản #thủ đoạn #phụ nữ #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục