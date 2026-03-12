Gen Z cầm đầu đường dây tàng trữ vũ khí 'nóng' lĩnh án 15 năm tù

TPO - Bị cáo Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên cũ) bị tuyên phạt 15 năm tù vì tàng trữ vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và lưu hành tiền giả. Vụ án có 33 bị cáo, liên quan nhiều tỉnh thành, hình thành từ các hội nhóm liên quan đến vũ khí trên mạng.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 12/3, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ, lưu hành tiền giả" do bị cáo Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi, ngụ Phú Yên cũ) cầm đầu.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiển 15 năm tù chung cho 3 tội danh: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ” và “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Theo HĐXX, Nguyễn Minh Hiển có nhiều tình tiết giảm nhẹ, được HĐXX xem xét khi lượng hình đối với bị cáo, như: gia đình có truyền thống tốt, cha mẹ có nhiều đóng góp cho xã hội; ông bà là người có công với cách mạng...

Đối với 32 bị cáo khác trong cùng vụ án, HĐXX tuyên phạt từ 6 tháng tù đến 12 năm 6 tháng tù về các tội "Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng", "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ" và "Tàng trữ trái phép súng săn", "tàng trữ, lưu hành tiền giả".

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Nhà nước.

HĐXX nhận thấy các bị cáo có sự bàn bạc, liên hệ với nhau thông qua mạng xã hội để thực hiện hành vi. Trong vụ án này có nhiều bị cáo tham gia, số lượng vũ khí liên quan lớn, phạm vi xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cũng theo HĐXX, một số bị cáo đã phạm tội từ hai lần trở lên, thực hiện nhiều hành vi liên tiếp, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hành vi trước là tiền đề để thực hiện hành vi tiếp theo, thể hiện sự cố ý và ý thức coi thường pháp luật.

HĐXX khẳng định cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và có căn cứ. Qua xét xử, HĐXX cũng nhận thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án ngày 12/3.

HĐXX đồng tình với nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát. Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Hiển là người có vai trò cầm đầu vụ án.

Ngày 14/3/2024, Hiển đột nhập Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, lấy trộm 3 khẩu súng và 4 báng súng, sau đó mang về phòng trọ tại TPHCM cất giấu. Ba ngày sau, Hiển bán 4 báng súng cho Phạm Hồng Ân (bị cáo) với giá 14 triệu đồng.

Ngày 24/3/2024, Nguyễn Minh Hiển gửi một kiện hàng qua nhà xe, bên trong chứa nhiều linh kiện để lắp ráp hoàn chỉnh một khẩu súng cho một người ở Nghệ An. Lực lượng chức năng phát hiện khẩu súng trong kiện hàng này nên mời Hiển làm việc, đồng thời khám xét nơi ở và thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan.

Bị cáo Hiển cũng khai nhận trước đó từng đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị – Khe Sanh lấy trộm 2 khẩu súng và một ống nhòm. Sau đó, Hiển liên hệ với Dương Tùng Sơn qua Facebook để giao dịch. Sơn đưa cho Hiển 20 triệu đồng và nhận 2 khẩu súng. Ngoài ra, Hiển còn tham gia nhiều hội nhóm về súng đạn trên mạng xã hội và xin được tổng cộng 34 viên đạn từ một số người quen.

Bị cáo Hiển cũng tàng trữ trái phép 8,88 gram vật liệu nổ. Số vật liệu này được bị cáo lấy từ pháo hoa mua qua mạng, sau đó tháo ra và cất giữ tại phòng trọ.

Cáo trạng cũng cho biết bị cáo Hiển còn liên quan đến việc tàng trữ và lưu hành 95 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, tương đương 9.500 USD, mua từ các bị cáo Tạ Thượng Thẩm và Phạm Huy Cường.

Đối với hành vi trộm cắp tài sản tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị của Nguyễn Minh Hiển, hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý.