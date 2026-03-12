Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Từ vụ ‘dàn xếp’ trộm cá cảnh huyết long, trùm lừa đảo lộ sáng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ vụ “nổ” quen biết để dàn xếp vụ trộm cá huyết long chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng, công an mở rộng điều tra, phát hiện người đàn ông còn nhận “chạy” giấy tờ, nghĩa vụ quân sự để lừa tiền nhiều người.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Toán (SN 1987, trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

649839006-122269157720035403-5265629948331501552-n.jpg
Đối tượng Trần Văn Toán. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo điều tra ban đầu, trong một lần đến nhậu tại nhà bạn ở phường Phú Yên, Toán nghe anh D.V.B. (SN 1993, trú khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên) kể về việc bị cơ quan công an triệu tập, điều tra liên quan đến hành vi trộm cá cảnh huyết long.

Nắm được tâm lý lo lắng của anh B., Toán nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng nói dối rằng mình quen biết với chủ cửa hàng cá cảnh và có thể đứng ra “dàn xếp” để người bị hại rút đơn tố giác, giúp anh B. không bị cơ quan công an xử lý.

Tin lời, anh B. đã nhiều lần chuyển cho Toán tổng số tiền 31,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Toán sử dụng toàn bộ vào mục đích tiêu xài cá nhân. Chỉ đến khi bị cơ quan công an xử lý hình sự về hành vi trộm cắp, anh B. mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố giác Trần Văn Toán.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk còn xác định trong năm 2025, với chiêu trò tự “nổ” quen biết nhiều người trong các cơ quan Nhà nước, có thể giúp làm các loại giấy tờ, “chạy” nghĩa vụ quân sự, “chạy án”… Toán đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là nạn nhân của Trần Văn Toán liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Lừa đảo #điều tra #công an #giấy tờ #chạy án #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục