Người nước ngoài bị trộm sạch tài sản khi 'ngon giấc' trên vỉa hè

TPO - Do uống nhiều rượu bia, một người đàn ông Trung Quốc không còn tỉnh táo, nằm ngủ trên bậc cửa một căn nhà ở TPHCM và bị kẻ gian lấy đi một bao lì xì bên trong có khoảng 20 triệu đồng và 300 USD cùng một ví hiệu Montblanc.

Ngày 12/3, Công an phường Hòa Hưng (TPHCM) cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Công an phường đã nhanh chóng khám phá một vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài chỉ trong vòng 60 phút kể từ khi tiếp nhận trình báo.

Ông H.L tiếp nhận lại tài sản từ cơ quan công an.

Khoảng 9h ngày 10/3, ông H.L. (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc) đến Công an phường Hòa Hưng trình báo việc bị mất trộm tài sản. Theo trình bày của ông H.L., khoảng 23h ngày 8/3, sau khi uống bia cùng bạn bè, ông H.L đi taxi về khách sạn. Tuy nhiên, do tài xế đi nhầm đường, ông xuống xe tại khu vực số 393 Sư Vạn Hạnh để đi bộ về khách sạn.

Do đã uống nhiều rượu bia nên ông H.L. không còn tỉnh táo và nằm ngủ thiếp trên bậc cửa một căn nhà tại khu vực này. Đến khoảng 3h30 sáng 9/3, một người đàn ông đi ngang qua phát hiện sự việc đã lén lút lục lọi, lấy đi một bao lì xì bên trong có khoảng 20 triệu đồng và 300 USD cùng một ví hiệu Montblanc rồi rời khỏi hiện trường.

Ông H.L. gửi thư cảm ơn đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Hòa Hưng đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Chỉ trong vòng chưa đầy 60 phút, lực lượng công an xác định nghi phạm là Ô.K.N. (SN 1985, ngụ phường Vườn Lài) và mời về trụ sở làm việc.

Trước các chứng cứ thu thập được, đối tượng N. đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của ông H.L.