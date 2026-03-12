Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện ma túy và súng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Khi bị dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, Nghiêm tăng ga bỏ chạy, sau đó bị lực lượng Cảnh sát giao thông khống chế, bắt giữ. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện ma túy, súng và 4 viên đạn.

Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ đối tượng Trần Quốc Nghiêm (SN 1995, ngụ xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tang vật trên người đối tượng Trần Quốc Nghiêm.

Trước đó, tối 9/3, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên đường 14/9, thuộc phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Khi phát hiện Nghiêm điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, Nghiêm không chấp hành còn tăng ga bỏ chạy, sau đó đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người Nghiêm cất giấu 1 bịch ny lon chứa chất màu trắng (nghi ma túy), súng và 4 viên đạn. Tiến hành làm việc, Nghiêm khai nhận đó là ma túy đá và súng do đối tượng mua để sử dụng.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #ma túy #súng #bắt giữ #Công an #trang bị trái phép

