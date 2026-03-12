Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giám đốc, kế toán và thủ quỹ 'bắt tay' chiếm đoạt hơn 480 triệu đồng ngân sách

Thành Đạt - A Lù
TPO - Ngày 12/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 480 triệu đồng.

Qua công tác điều tra, xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định: Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, Phạm Hồng Thắng (SN 1972), Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên); Ngụy Thị Hồng Thắm (SN 1983), viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) và Vũ Minh Phú (SN 1974), nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên đã bàn bạc, thống nhất lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí do Nhà nước cấp.

Hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 484.913.000 đồng.

Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng. Ảnh: CALC.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngụy Thị Hồng Thắm để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt - A Lù
