Đường dây mua bán gần 100 kg ma túy: Tòa tuyên 7 án tử hình và chung thân

TPO - 4 bị cáo cầm đầu, điều hành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt lớn hoạt động tại TPHCM bị tuyên tử hình; 3 bị cáo khác bị án chung thân; 2 bị cáo bị phạt 20 và 30 năm tù. Tổng lượng ma túy thu giữ gần 100 kg, gồm nhiều loại ma túy tổng hợp nguy hiểm.

Ngày 12/3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 9 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Bình Đại (SN 1988, ngụ TPHCM) cầm đầu.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 12/3.

HĐXX tuyên phạt tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Bình Đại, Mạc Vĩnh Khiêm (SN 1991), Thái Duy Quang (SN 1990) và Nguyễn Bình Triệu (SN 1972, cùng ngụ TPHCM) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ba bị cáo Huỳnh Mỹ Ngọc (SN 2002), Thạch Ngọc Yến Vy (SN 2001) và Nguyễn Đại Nghĩa (SN 1997) bị tuyên phạt tù chung thân cùng về tội danh trên.

Bị cáo Trần Tòng Dũng (SN 1974) lĩnh án 30 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng Phạm Thanh Phương (SN 1997, ngụ An Giang) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố. Tại tòa, các bị cáo cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 20/11/2022, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM phát hiện Mạc Vĩnh Khiêm và Thái Duy Quang có biểu hiện nghi vấn trước căn nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thu giữ gần 43 kg Ketamine cất giấu trong khu vực bếp.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ thêm lượng lớn ma túy gồm Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Amphetamine và Nimetazepam với tổng khối lượng hàng chục ki lô gam. Riêng tại nơi ở của Khiêm tại quận Phú Nhuận (cũ), công an tiếp tục thu giữ hơn 2,3 kg Ketamine.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Bình Đại là người cầm đầu đường dây ma túy trên. Từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt, Đại nhận ma túy từ các đối tượng tên Giang và Yang (chưa rõ lai lịch), sau đó chỉ đạo đàn em cất giấu tại nhiều địa điểm rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 8 (cũ) và nhiều khu vực khác.

Trong một giao dịch, Đại chỉ đạo Quang giao 2 kg Methamphetamine cho Trần Tòng Dũng với giá 400 triệu đồng. Ngoài ra, Đại còn nhận vận chuyển ma túy từ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) về TPHCM theo chỉ đạo của Yang với tiền công 200 triệu đồng.

Ở một nhánh khác của đường dây, Huỳnh Mỹ Ngọc được thuê nhận vali và ba lô chứa ma túy tại khu vực quốc lộ 1A (quận Bình Tân cũ), sau đó nhờ Nguyễn Đại Nghĩa, Phạm Thanh Phương và Thạch Ngọc Yến Vy mang về phòng trọ cất giấu. Công an kiểm tra, thu giữ hơn 14 kg Ketamine, gần 3 kg Methamphetamine và hơn 374g MDMA.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Bình Đại phải chịu trách nhiệm đối với hơn 60kg Ketamine và hơn 34kg ma túy các loại khác.