Diễn biến bất ngờ vụ 16.000 người được cấp chứng chỉ lái xe trái quy định

TPO - Liên quan vụ 16.000 học viên được cấp chứng chỉ trái quy định tại nhiều trung tâm đào tạo lái xe đang được TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, HĐXX bất ngờ hoãn phiên tòa.

Theo thông báo của HĐXX, trong ngày hôm nay (12/3), đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM, xét xử vụ 16.000 học viên được cấp chứng chỉ trái quy định tại nhiều trung tâm đào tạo lái xe sẽ nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do cần xác minh lại thông tin đối với 2 bị cáo và thông báo sẽ mở lại phiên tòa, xét xử từ ngày 18/3 đến 20/3.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ ngày 10/3, HĐXX bắt đầu xét xử vụ án này. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) và bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) bị xét xử về các tội: "Giả mạo trong công tác"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Đưa hối lộ".

28 bị cáo còn lại bị xét xử về một trong các tội: "Giả mạo trong công tác"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Nhận hối lộ"; hoặc "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

HĐXX đã triệu tập Bộ Xây dựng, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, loạt trung tâm đào tạo lái xe và gần 100 tổ chức, cá nhân là giáo viên thỉnh giảng tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III và các trung tâm trực thuộc, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe.

Trong đó: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT được Sở GTVT TPHCM (cũ) cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ô tô các hạng B1, B2, C nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Ông Hồ Văn Búp đã chỉ đạo trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên, trong số này nhiều người không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Số lượng học viên trượt cao khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm mạnh, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Dương đề xuất phương án không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được ông Búp và các cấp dưới thống nhất thực hiện.

Lãnh đạo trung tâm sau đó đã chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung mà phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm để học viên ký khống; có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để hoàn thiện hồ sơ.

Việc ông Búp chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy nhằm cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên đã gây thiệt hại cho trung tâm gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Búp đã chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Số tiền ông Búp thu lợi bất chính là gần 13 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Văn Búp tại phiên tòa.

Ngoài ra, ông Búp cũng bị cáo buộc đã đưa 1 tỷ đồng cho 2 cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm; trong đó 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt.

Trong khi đó 4 trung tâm còn lại đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên, nâng tổng số người được cấp chứng chỉ sai quy định lên hơn 16.000 trường hợp.