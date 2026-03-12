Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Tung tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu để tăng tương tác bán xe điện

Thanh Hà
TPO - Một nhân viên bán xe điện vừa bị cơ quan Công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về tăng giá bán xăng, dầu.

ban-xang-1.jpg
Cơ quan Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Nghĩa Đô - Hà Nội phát hiện tài khoản Facebook đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội.

Qua xác minh, Công an phường đã làm rõ chủ tài khoản là Đ.X.H (SN 2003, trú tại xã Hương Sơn, TP Hà Nội).

Quá trình làm việc, H cho biết mình là nhân viên bán xe điện. Nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi để bán được xe điện, H đã đăng tải thông tin sai sự thật, không có căn cứ như trên lên mạng xã hội. H đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

ban-xang.jpg
Thông tin sai sự thật được đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 12/3, Công an phường Nghĩa Đô đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Đ.X.H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
