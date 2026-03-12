Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố hai giám đốc mua hóa đơn của công ty ‘ma’ để trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai giám đốc doanh nghiệp tại Ninh Bình đã mua trái phép hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng khống từ các công ty “ma” để hợp thức hóa chi phí, qua đó trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo quy định của pháp luật.

screen-shot-2026-03-12-at-183815.png
Bị can Trần Văn Khánh (trái) và Trần Văn Đoàn (phải). Ảnh Công an tỉnh Ninh Bình.

Hai bị can gồm Trần Văn Khánh (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh. Cả hai cùng trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp từ một số công ty “ma” tại TPHCM. Sau khi có được các hóa đơn khống này, Khánh sử dụng để hạch toán chi phí và kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm hợp thức hóa chứng từ, qua đó trốn thuế với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng khống của một công ty “ma” tại TPHCM để đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh. Hành vi này nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước, qua đó trốn thuế số tiền hơn 530 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc mua bán và sử dụng hóa đơn khống là thủ đoạn phổ biến trong các hành vi gian lận thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước và làm méo mó môi trường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan trong đường dây cung cấp hóa đơn bất hợp pháp này.

Minh Đức
#Trốn thuế và hành vi gian lận thuế #Mua bán hóa đơn khống #Chống thất thu ngân sách nhà nước #Hóa đơn ma #Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục