Khởi tố hai giám đốc mua hóa đơn của công ty ‘ma’ để trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

TPO - Hai giám đốc doanh nghiệp tại Ninh Bình đã mua trái phép hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng khống từ các công ty “ma” để hợp thức hóa chi phí, qua đó trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo quy định của pháp luật.

Bị can Trần Văn Khánh (trái) và Trần Văn Đoàn (phải). Ảnh Công an tỉnh Ninh Bình.

Hai bị can gồm Trần Văn Khánh (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh. Cả hai cùng trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp từ một số công ty “ma” tại TPHCM. Sau khi có được các hóa đơn khống này, Khánh sử dụng để hạch toán chi phí và kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm hợp thức hóa chứng từ, qua đó trốn thuế với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng khống của một công ty “ma” tại TPHCM để đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh. Hành vi này nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước, qua đó trốn thuế số tiền hơn 530 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc mua bán và sử dụng hóa đơn khống là thủ đoạn phổ biến trong các hành vi gian lận thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước và làm méo mó môi trường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan trong đường dây cung cấp hóa đơn bất hợp pháp này.