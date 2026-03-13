TPHCM cảnh báo mạo danh cán bộ tuyển sinh để lừa đảo

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM vừa cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ tuyển sinh để lừa đảo phụ huynh trong mùa tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027. Đáng chú ý, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - một trường “hot” ở khu vực quận trung tâm cũng phải phát thông báo khẩn để tránh phụ huynh bị kẻ xấu lợi dụng.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng lừa đảo nhắm vào phụ huynh có con chuẩn bị tham gia tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027.

Theo đó, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của Sở hoặc nhân viên phụ trách tuyển sinh tại các trường học để liên hệ với phụ huynh. Các đối tượng này tìm cách thu thập thông tin cá nhân, cung cấp thông tin sai lệch về tuyển sinh, thậm chí yêu cầu phụ huynh cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng các khoản phí không chính thức.

Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định các trường học và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về công tác tuyển sinh đầu cấp với phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin chính thức liên quan đến kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027 chỉ được đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố, website chính thức của các trường hoặc thông báo bằng văn bản từ nhà trường.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Fanpage nhà trường

Sở GD&ĐT TPHCM khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không thực hiện đóng bất kỳ khoản phí nào ngoài quy định khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ tuyển sinh.

Liên quan đến tuyển sinh lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) cũng phát đi thông báo khẩn gửi đến phụ huynh. Theo bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường, trường không tổ chức bất kỳ chương trình khảo sát nào để tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 như một số thông tin đang lan truyền.

Nhà trường cho biết mọi thông tin về tuyển sinh đều được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của trường như website và fanpage. Phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu thông tin được khuyến khích liên hệ trực tiếp văn phòng trường để được tư vấn và hỗ trợ.