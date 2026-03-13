Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Sinh viên nháo nhác vì bãi xe bất ngờ đóng cửa, trường đại học chuyển hướng học online

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bãi giữ xe tư nhân quanh Trường ĐH Công nghiệp TPHCM bất ngờ đóng cửa khiến hàng trăm sinh viên rơi vào cảnh chạy lòng vòng tìm chỗ gửi xe mỗi sáng. Không ít người phải dựng xe tạm trên vỉa hè hoặc đành bỏ tiết vì không tìm được nơi gửi, số khác thì phải bắt xe công nghệ để đến trường.

Những ngày gần đây, khu vực trước cổng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông, TPHCM thường xuyên xảy ra tình trạng sinh viên chạy xe vòng quanh nhiều tuyến đường để tìm chỗ gửi.

649755562-1266085542292083-1807337171726927672-n.jpg
Khung cảnh kẹt xe trước cổng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM những lúc chuyển ca học.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 6 giờ 30 hằng ngày, thời điểm sinh viên bắt đầu vào lớp – bãi giữ xe trong khuôn viên trường nhanh chóng kín chỗ. Trong khi đó, nhiều bãi giữ xe tư nhân xung quanh lại bất ngờ đóng cửa, khiến lượng xe dồn ứ trước cổng trường.

Nhiều sinh viên cho biết, dù đến trường sớm hơn thường lệ 20–30 phút vẫn không thể gửi xe. Sau khi bị từ chối ở bãi xe trong trường, họ tiếp tục chạy sang các điểm trông giữ xe gần đó nhưng đều nhận được câu trả lời “đã ngưng nhận xe”.

“Em chạy gần 20 phút quanh khu vực trường vẫn không tìm được chỗ gửi. Cuối cùng đành dựng tạm xe trên vỉa hè rồi vào lớp, thỉnh thoảng lại chạy ra kiểm tra vì sợ mất”, Anh Thy, sinh viên năm hai chia sẻ.

img-8048.jpg
Bãi xe trong trường hoạt động hết công suất

Nhiều sinh viên khác buộc phải quay về phòng trọ hoặc bỏ tiết học do không tìm được nơi giữ xe. Một số người chuyển sang đi xe ôm công nghệ đến trường để tránh cảnh “đỏ mắt” tìm bãi xe mỗi sáng.

"Mấy hôm trước đến trường tìm bãi giữ xe quá mệt mỏi nên hai hôm nay em chuyển sang bắt xe ôm công nghệ đi học. Bình thường từ nhà đến trường chỉ 18- 20 ngàn đồng/ lượt nhưng nay xăng tăng nên hai hôm nay em đều phải trả trên dưới 25 ngàn đồng/ lượt", Phú Quang, sinh viên năm ba chia sẻ.

img-8058.jpg
img-8055.jpg
Hình ảnh sinh viên đi học bằng xe ôm công nghệ.

Ngày 13/3, trao đổi với PV, TS.Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, bãi giữ xe trong khuôn viên trường hiện chỉ đáp ứng khoảng 70–80% nhu cầu của sinh viên cùng với đó là các bãi xe tư nhân xung quanh nên cơ bản đáp ứng đủ cho sinh viên.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, có một bãi xe sát trường quy mô khoảng 2.000 xe/lượt bỗng nhiên ngừng hoạt động đã khiến áp lực dồn lên bãi xe của nhà trường.

img-8074.jpg
Một bãi xe quanh trường ngưng nhận vì quá tải.

"Để giảm tải trong thời gian trước mắt, nhà trường đang xem xét điều chỉnh lịch học. Một số lớp lý thuyết có thể được chuyển sang học trực tuyến trong khoảng 1–2 tuần nhằm hạn chế lượng sinh viên đến trường cùng lúc.

Tuy nhiên, nhà trường xác định học trực tuyến hiệu quả, chất lượng không bằng trực tiếp nên lịch học sẽ luân phiên ở các khóa với thời lượng mỗi lớp chỉ từ 1-2 buổi trực tuyến", ông Nhân nói.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM hiện có quy mô đào tạo khoảng 40.000 sinh viên, vì vậy nhu cầu gửi xe mỗi ngày rất lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và đầu giờ chiều.

Nguyễn Dũng
#đại học Công nghiệp TPHCM #bãi xe quá tải #sinh viên #học online #xe ôm #đại học công nghiệp #gửi xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục