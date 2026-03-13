Một trường học ở TPHCM hỗ trợ phụ cấp xăng xe cho giảng viên

TPO - Trước biến động của giá xăng dầu, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn quyết định chi trả phụ cấp xăng xe 500.000 đồng mỗi tháng cho toàn bộ cán bộ, giảng viên và nhân viên từ ngày 1/3/2026, nhằm hỗ trợ chi phí đi lại và chia sẻ khó khăn với người lao động.

Trước tình hình giá xăng dầu thời gian gần đây có nhiều biến động, lãnh đạo một trường cao đẳng tại TPHCM đã quyết định hỗ trợ phụ cấp xăng xe cho toàn bộ cán bộ, giảng viên và nhân viên nhằm giảm bớt chi phí đi lại.

TS. Hoàng Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, đã ký quyết định chi trả phụ cấp xăng xe với mức 500.000 đồng/người/tháng, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/3/2026. Thông tin này đã được thông báo đến các đơn vị, giảng viên và nhân viên trong toàn trường.

Các cây xăng luôn tấp nập người tới đổ xăng những ngày gần đây. Ảnh: Dương Triều

Theo đại diện nhà trường, quyết định điều chỉnh phụ cấp được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh, khiến chi phí sinh hoạt, đặc biệt là chi phí đi lại của người lao động tăng lên. Việc hỗ trợ phụ cấp được xem là giải pháp nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên.

"Nhà trường mỗi tháng phải chi thêm khoảng 90 triệu đồng khi ra quyết định chi trả phụ cấp xăng xe. Việc này khiến cán bộ, nhân viên rất hưởng ứng, tinh thần làm việc tăng cao', ông Phúc nói.

Để triển khai chủ trương này, hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật và bổ sung nội dung phụ cấp xăng xe vào quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Đồng thời, Phòng Tổ chức - Hành chính được giao phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để áp dụng cho toàn bộ nhân sự.

Theo kế hoạch, khoản phụ cấp sau khi điều chỉnh sẽ được tính từ tháng 3 và chi trả trong kỳ lương thứ hai của tháng 4/2026, đồng thời áp dụng đồng loạt cho tất cả cán bộ, giảng viên và nhân viên đang làm việc tại trường.

TS Hoàng Văn Phúc cho biết việc hỗ trợ phụ cấp xăng xe thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống của đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động trong bối cảnh chi phí đi lại gia tăng. Qua đó, nhà trường kỳ vọng góp phần tạo thêm động lực để mọi người yên tâm công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả hoạt động của đơn vị.