Hành trình khởi đầu ấm áp trong môi trường giáo dục nhân văn tại Wellspring Saigon

Với ba mẹ, những năm đầu đời của con ở bậc tiểu học luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là khoảng thời gian trẻ nhỏ rời vòng tay ba mẹ để bước vào một thế giới rộng hơn, gặp gỡ bạn bè mới và bắt đầu hình thành những cảm nhận đầu tiên về việc học.

Không ít phụ huynh chia sẻ rằng điều họ mong chờ nhất ở thời điểm này chính là một môi trường học tập an toàn và giàu cảm hứng, nơi những bước đầu đời của trẻ được nâng niu bằng sự thấu hiểu và quan tâm.

Hiểu được mong muốn này, bậc tiểu học song ngữ quốc tế tại Wellspring Saigon được xây dựng như một không gian nuôi dưỡng theo hướng tự nhiên và nhân văn. Kiến thức không chỉ được truyền tải trên trang sách mà còn được mở rộng thông qua trải nghiệm. Chương trình Giáo dục Phổ Thông mới được triển khai theo mô hình tích hợp, kết hợp cùng phương pháp học bằng quan sát, thực nghiệm và khám phá. Trẻ được tiếp xúc với STEM, với những dự án nhỏ, với lớp học không tường, để tri thức trở thành điều có thể chạm thấy và cảm nhận được, thay vì chỉ ghi nhớ thông tin.

Phát triển năng lực toàn diện và cảm xúc xã hội

Đặc biệt, một điểm nhấn được nhiều phụ huynh quan tâm là hành trình tiếp cận ngôn ngữ quốc tế. Tại Wellspring Saigon, với 18 tiết học tiếng Anh mỗi tuần, bao gồm Ngôn ngữ Anh (English Language Arts), Toán và Khoa học theo chuẩn Common Core của Hoa Kỳ, việc học ngoại ngữ được tổ chức theo phương pháp tiếp cận nội dung, giúp trẻ sử dụng tiếng Anh như công cụ tư duy và giao tiếp. Thay vì học thuộc cấu trúc, trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi, trao đổi và vận dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tiễn, từ đó phát triển khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và bền vững.

Học sinh được tiếp cận sớm với công nghệ trong học tập, giúp nâng cao khả năng tư duy, rèn luyện tính chủ động và hình thành nền tảng kỹ năng số.

Song song với học thuật, Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển cảm xúc và tâm lý. Các hoạt động như Reading Week, Book Talks hay Wellspring Voices tạo không gian để trẻ bày tỏ ý kiến, diễn đạt cảm xúc và rèn luyện năng lực giao tiếp. Thông qua những hoạt động mang tính nghệ thuật và đọc hiểu này, nhiều phụ huynh ghi nhận sự tiến bộ của con trong việc nhận diện cảm xúc, tự quản lý bản thân và tương tác tích cực với bạn bè.

Thêm vào đó là Hệ thống 12 đội tuyển và 95 câu lạc bộ tại cấp tiểu học, mở ra cơ hội để học sinh khám phá sở thích và năng lực. Từ nấu ăn, lập trình, kịch nói đến thể thao hay khoa học, những lựa chọn đa dạng này không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn là hành trình để trẻ hiểu rõ bản thân hơn. Việc được trải nghiệm nhiều lĩnh vực giúp trẻ nhận ra rằng mỗi người đều có một thế mạnh riêng và sự tự do thử sức là điều quan trọng để nuôi dưỡng tự tin.

Ba mẹ đồng đồng kiến tạo hành trình trưởng thành

Đáng chú ý, điểm nổi bật trong mô hình giáo dục của Wellspring Saigon là sự đồng hành của phụ huynh trong hành trình giáo dục. Thông qua các sự kiện định hướng đầu năm, phụ huynh được tiếp cận tổng quan chương trình, phương pháp giảng dạy và mục tiêu phát triển của từng cấp độ, từ đó hiểu rõ những giá trị mà trẻ sẽ được tiếp nhận. Bên cạnh đó, hệ thống hội thảo tâm lý được triển khai xuyên suốt năm học đóng vai trò cầu nối giúp phụ huynh nắm bắt đặc điểm phát triển tâm lý theo từng giai đoạn. Đây cũng là những diễn đàn để phụ huynh trao đổi những băn khoăn và cùng tham khảo góc nhìn chuyên môn từ các chuyên gia.

Theo chia sẻ, nhiều phụ huynh đánh giá cao sự tôn trọng trong trao đổi và cách Nhà trường luôn lắng nghe những kỳ vọng, nhu cầu cá nhân của mỗi gia đình. Mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên không mang tính một chiều mà được xây dựng dựa trên sự đồng kiến tạo. Chính cách tiếp cận này tạo nên một cộng đồng giáo dục gắn bó, nơi mỗi tiếng nói đều có giá trị và mỗi ý kiến đều được xem xét nghiêm túc nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho học sinh.

Một trong những điểm nhấn tại Wellspring Saigon là hoạt động Parent Talk, nơi Phụ huynh đóng vai trò giáo viên khách mời để chia sẻ với học sinh về nhiều lĩnh vực thú vị

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại mở ra nhiều lựa chọn, bậc tiểu học tiếp tục là giai đoạn khiến phụ huynh cân nhắc kỹ lưỡng nhất. Đây là quãng thời gian hình thành thói quen học tập, thái độ với tri thức và khả năng hòa nhập xã hội. Những thay đổi nhỏ nhưng tích cực, từ sự tự tin khi giao tiếp đến niềm vui khi tham gia một hoạt động mới, đều là dấu hiệu cho thấy hành trình đầu đời đang được nâng đỡ đúng hướng.

Wellspring Saigon hiện mở rộng tiếp nhận cho năm học mới. Với những gia đình tìm kiếm một môi trường nhân văn, chú trọng chất lượng và đề cao phát triển toàn diện, đây có thể là thời điểm phù hợp để đồng hành cùng trẻ trong giai đoạn đầu đời đầy ý nghĩa, nơi mỗi ngày đến trường trở thành một trải nghiệm trưởng thành có giá trị lâu dài.

