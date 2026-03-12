Thí sinh được cộng cao nhất 2 điểm khuyến khích xét tốt nghiệp THPT

TPO - Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh được cộng thấp nhất là 0,25 điểm, cao nhất là 2 điểm nếu thuộc diện ưu tiên, khuyến khích trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được cộng 0,25 điểm nếu thuộc một trong những đối tượng sau:

-Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

-Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động (ký hiệu D2-TB2); Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng (ký hiệu: D2-CAH);

-Người dân tộc thiểu số (ký hiệu: D2-TS2).

-Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam học ở các trường THPT tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, còn có thí sinh ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành ít nhất hai phần ba thời gian học cấp THPT (ký hiệu: D2-VS2);

Người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học; có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên, tính đến ngày thi (đối với thí sinh giáo dục thường xuyên).

Thí sinh được cộng 0,5 điểm nếu thuộc một trong những đối tượng:

-Người dân tộc thiểu số học ở các trường THPT tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành ít nhất hai phần ba thời gian học cấp THPT.

-Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX), bị suy giảm khả năng.

-Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ hưởng theo tiêu chuẩn cao nhất.

Chính sách cộng điểm khuyến khích

Ngoài chính sách ưu tiên, thí sinh còn được cộng điểm khuyến khích từ 1-2 điểm tùy từng trường hợp cụ thể.

Đoạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá lớp 12 có mức cộng cao nhất lên tới 2 điểm.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh cộng 2 điểm.

- Giải khuyến khích cấp quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh, cộng 1,5 điểm.

- Giải ba cấp tỉnh, cộng 1,0 điểm.

Cộng điểm khuyến khích cho thí sinh đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT.

- Trong đó, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng, cộng 2,0 điểm.

- Giải khuyến khích quốc gia hoặc giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc, cộng 1,5 điểm.

- Giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng, cộng 1,0 điểm.

- Bộ GD&ĐT lưu ý, giải đồng đội chỉ tính cho giải quốc gia, mức điểm cộng thêm giống như giải cá nhân.

Học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi kỳ thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT thay đổi từ năm 2025, điểm xét tốt nghiệp của thí sinh gồm điểm 4 bài thi (chiếm 50%), điểm trung bình học bạ năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 (chiếm 50%), cộng điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có.