Nữ sinh trở thành thủ khoa Kỹ sư điện tử nhờ... thần tượng mẹ

Tốt nghiệp loại xuất sắc và trở thành thủ khoa toàn khóa, Bảo Thi khép lại 4 năm đại học bằng một dấu mốc đáng nhớ khi nhìn thấy mẹ, cũng là một kỹ sư điện tử mỉm cười dưới khán phòng.

Mẹ là thần tượng

Trần Ngọc Bảo Thi - sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc và trở thành thủ khoa toàn khóa của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Với Thi, dấu ấn đáng nhớ nhất trong lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc cô nhìn thấy mẹ mỉm cười dưới khán phòng. Điều đặc biệt, mẹ cô cũng là một kỹ sư Điện - Điện tử.

Nói về việc trở thành thủ khoa, Thi nói mình không bất ngờ. Tuy vậy, khi danh hiệu thủ khoa thật sự được xướng lên, cảm xúc vẫn rất đặc biệt.

"Suốt những năm học đại học, tôi quen với việc tận hưởng niềm vui qua từng môn học, từng điểm số. Những nỗ lực nhỏ tích lũy dần khiến kết quả cuối cùng như một cái kết tự nhiên. Tôi cảm thấy rất thỏa mãn và tự hào về bản thân, như một dấu mốc xứng đáng cho cả chặng đường học tập của mình”, Thi nói.

Trần Ngọc Bảo Thi và mẹ trong lễ tốt nghiệp.

Điều vinh dự nhất của tân thủ khoa khi đứng trên bục phát biểu là được nhắc về mẹ trước tất cả mọi người, bởi con đường đến với ngành Điện - Điện tử của cô cũng bắt đầu từ chính người mẹ ấy. Là một kỹ sư điện tử với hơn 20 năm kinh nghiệm, mẹ của Thi luôn hiện diện trong ký ức tuổi thơ của cô với hình ảnh mạnh mẽ, hiểu biết sâu rộng và phong thái làm việc chuyên nghiệp. Chính những điều ấy thôi thúc cô cố gắng học tập để trở thành một người giống mẹ.

"Trước khi bước lên sân khấu phát biểu trong lễ tốt nghiệp, tôi đã nhờ một người bạn quay camera tìm vị trí của mẹ trong khán phòng. Nhìn thấy mẹ cười, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều thật sự xứng đáng”, Thi bày tỏ.

Cô gái nhỏ nhắn này còn tiết lộ mẹ cô chưa bao giờ đặt áp lực phải nối nghiệp hay con gái phải đạt thành tích cao. Thậm chí, bà còn lo con gái sẽ không chịu được áp lực của ngành kỹ thuật. Nhưng chính sự bao dung ấy lại trở thành động lực. Thi luôn muốn âm thầm mang lại cho mẹ những niềm vui nho nhỏ trong lúc bà làm việc vất vả. Đó có thể là một điểm số cao, một lời khen của thầy cô, hay một suất học bổng. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, cô đều kể cho mẹ nghe, như một cách để nói rằng mình trân trọng từng hy sinh của bà.

May mắn khi lớp có nhiều nam

Bước vào ngành kỹ thuật - lĩnh vực vốn có nhiều nam sinh, Thi không cảm thấy quá lo lắng. Theo cô, nếu đủ tự tin và có năng lực, việc kết nối với mọi người sẽ diễn ra rất tự nhiên. May mắn hơn, cô còn có một tập thể lớp thân thiện và luôn hỗ trợ lẫn nhau.

Nhìn lại bốn năm đại học, Thi cho rằng thử thách lớn nhất không hẳn nằm ở những môn học khó hay các giờ thực hành căng thẳng. Khó khăn nhất là giai đoạn cô từng cảm thấy chông chênh, chưa thật sự hiểu mình là ai và muốn gì khi bước vào chuyên ngành. Nhờ sự đồng hành của mẹ cùng sự dẫn dắt của thầy cô, cô dần tìm được hướng đi rõ ràng hơn.

Bí quyết học tập của Thi là cố gắng hiểu bài ngay trong ngày. Nếu chưa hiểu, cô sẽ đọc lại, hỏi thầy cô hoặc bạn bè cho đến khi thông suốt. Ở nhà, cô làm bài tập và tìm các đề thi của những năm trước để luyện tập.

“Tôi còn có một động lực ngầm, đó là ý chí phục thù. Mỗi khi làm sai hoặc chưa hiểu một vấn đề, tôi không bỏ qua mà quay lại phân tích xem sai ở đâu, vì sao sai và làm thế nào để không lặp lại", Thi cười nói.

Trần Ngọc Bảo Thi và bạn bè, người thân trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Trong số những môn học đã trải qua, môn Thực tập Vi xử lý là kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thi. Đó là môn học vừa hồi hộp, vừa thú vị khi sinh viên được tiếp cận trực tiếp với các module điện tử thực tế. Mỗi buổi học đều có trả bài, khiến ai cũng phải chuẩn bị kỹ.

“Áp lực thật nhưng những kiến thức gốc rễ từ môn đó theo em đến tận bây giờ,” Thi chia sẻ.

Theo nữ thủ khoa, để hiểu sâu kiến thức kỹ thuật, điều quan trọng nhất là biết đặt câu hỏi. Tại sao mình chưa hiểu? Mình đang bỏ sót điều gì? Với cô, tự học không có nghĩa là học một mình mà là chủ động tìm câu trả lời từ thầy cô, bài giảng của giảng viên nước ngoài hay các diễn đàn kỹ thuật.

Sau khi tốt nghiệp, Thi dự định sẽ bước vào môi trường làm việc thực tế trước. Dù rất thích nghiên cứu, cô vẫn muốn biết mình có thể làm được gì khi rời khỏi giảng đường.

“Sau gần 20 năm đèn sách, tôi tò mò muốn thử sức ngoài thực tế. Rồi từ đó tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem bước tiếp theo của mình là gì. Tôi nghĩ hành trình tìm hiểu bản thân chưa bao giờ có điểm dừng”, Thi nói.

Nhắc đến điều khiến mình tự hào nhất sau bốn năm đại học, Thi không nói về điểm số hay danh hiệu thủ khoa. Điều khiến cô trân trọng nhất là sự trưởng thành của chính mình, giao tiếp tự tin hơn, được học hỏi từ những người thầy giàu kinh nghiệm và dần hiểu rõ bản thân là ai.

“Hành trình đó vẫn còn tiếp tục. Còn nhiều hoài nghi, còn nhiều hoài bão phía trước nhưng tôi thấy mình đang sống hết mình với tuổi trẻ. Với tôi, vậy là đủ rồi”, Thi bày tỏ.