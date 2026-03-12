Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Vụ giáo viên Đắk Lắk bị nợ 38 tỷ: Sở Tài chính yêu cầu rà soát, làm rõ trách nhiệm

Huỳnh Thủy
TPO - Liên quan đến vụ “nợ” hơn 38 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên tại nhiều địa phương, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị rà soát, thẩm định lại hồ sơ, bóc tách cụ thể số tiết dạy thừa giờ và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Ngày 11/3, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, thẩm định hồ sơ để chi trả tiền dạy thừa giờ còn nợ của giáo viên tại các cơ sở giáo dục từ năm học 2020–2021 đến năm học 2024–2025.

Theo Sở GD&ĐT, các địa phương cần tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ thanh toán tiền dạy thừa giờ của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Việc rà soát phải đảm bảo chính xác, khách quan, bóc tách cụ thể theo từng giáo viên, từng năm học và từng cơ sở giáo dục.

Cũng theo Sở GD&ĐT, bảng kê thừa giờ phải thể hiện rõ tổng số tiết thực dạy, tiết kiêm nhiệm và tiết quy đổi theo thời khóa biểu và phân công công việc; số tiết định mức theo quy định của từng cấp học; số tiết thừa giờ đủ điều kiện thanh toán sau khi trừ các tiết tiêu chuẩn và tiết giảm theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ của các cơ sở giáo dục, UBND các xã, phường kiểm tra, thẩm định, tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả tiền thừa giờ của giáo viên theo từng đơn vị và từng năm học.

Sau khi hoàn tất thẩm định, các địa phương lập tờ trình gửi Sở Tài chính để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định; đồng thời gửi Sở GD&ĐT để theo dõi, tổng hợp.

tp-11.jpg
Sở Tài chính Đắk Lắk yêu cầu rà soát, làm rõ trách nhiệm trong vụ nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thanh toán dứt điểm tiền dạy thừa giờ còn nợ của giáo viên tại một số cơ sở giáo dục tiểu học.

Phúc đáp nội dung này, Sở Tài chính cho biết theo báo cáo của ngành giáo dục, hiện có 33 xã, phường còn nợ tiền dạy thừa giờ của giáo viên với tổng kinh phí khoảng 38,7 tỷ đồng. Trong đó, địa phương có số nợ cao nhất là xã Ea Kar với hơn 14,1 tỷ đồng, thấp nhất là xã Ea Đrăng hơn 9,4 triệu đồng. Tình trạng nợ chủ yếu xảy ra tại các trường tiểu học thuộc cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Sở Tài chính, nguyên nhân phát sinh nợ tiền dạy thừa giờ là do nhiều trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhưng định mức giáo viên chưa đảm bảo theo quy định 1,5 giáo viên/lớp, dẫn đến giáo viên phải dạy vượt giờ. Trong khi đó, ngân sách nhà nước chưa bố trí nguồn chi trả cho số tiết dạy tăng thêm, còn kinh phí chi thường xuyên của một số địa phương thấp nên các đơn vị không có nguồn để thanh toán.

Cơ quan này cũng cho biết hồ sơ thanh toán của một số cơ sở giáo dục đã tương đối đầy đủ, song hồ sơ của một số đơn vị vẫn chưa đảm bảo theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về chế độ trả lương làm thêm giờ đối với nhà giáo. Vì vậy, Sở Tài chính cho rằng chưa có đủ cơ sở để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thanh toán dứt điểm khoản nợ trên.

Sở Tài chính đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với các xã, phường liên quan kiểm tra, thẩm định lại việc kê khai số tiết thừa giờ của giáo viên, bóc tách cụ thể số tiền nợ theo từng giáo viên, từng năm học. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chưa bố trí đủ định mức giáo viên khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và việc chậm bố trí kinh phí chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên trong nhiều năm.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh, qua thống kê có 38 xã, phường tại Đắk Lắk chưa thanh toán hơn 38,6 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ cho hàng nghìn giáo viên trong giai đoạn từ năm học 2020–2021 đến năm học 2024–2025. Theo Sở GD&ĐT, việc chậm chi trả kéo dài do thiếu nguồn kinh phí và thiếu giáo viên khi các trường triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

Huỳnh Thủy
#Giáo viên #nợ tiền #dạy thêm #Đắk Lắk #Sở Tài chính #trách nhiệm

